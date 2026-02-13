Spojené štáty dokončili presun väzňov napojených na Islamský štát do Iraku

BAGDAD - Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) v piatok oznámilo, že dokončilo presun väzňov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) z väzníc na severovýchode Sýrie do susedného Iraku. Informuje správa agentúry AFP.
CENTCOM vo vyhlásení uviedol, že misia bola ukončená po poslednom repatriačnom lete v noci na piatok. Cieľom misie bolo zabezpečiť, aby väzni spätí s IS zotrvali v zabezpečených detenčných zariadeniach. „Výsledkom 23-dňovej misie, ktorá sa začala 21. januára, bol úspešný prevoz viac ako 5700 dospelých bojovníkov IS mužského pohlavia zo zadržiavacích zariadení v Sýrii do irackých väzníc,“ píše CENTCOM v stanovisku. USA predtým oznámili, že presunú približne 7000 zadržaných osôb.
IS v roku 2014 ovládol rozsiahle územia Sýrie a Iraku
IS v roku 2014 ovládol rozsiahle územia Sýrie a Iraku. Bagdad s podporou medzinárodných síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedeným Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr. SDF následne uväznila tisíce podozrivých džihádistov a zadržala desaťtisíce ich príbuzných.
Sýrska armáda však minulý mesiac po úspešnej ofenzíve obsadila oblasti na severovýchode krajiny, ktoré predtým ovládali SDF. Po postupe sýrskej armády militanti z SDF viaceré z väzníc pre členov IS opustili, pričom z viacerých hlásili úniky väzňov. Spojené štáty preto reagovali spustením operácie, v rámci ktorej zadržiavaných ľudí napojených na IS presunuli do Iraku. Prevažnú väčšinu presunutých osôb tvoria Sýrčania, ale sú medzi nimi aj stovky cudzincov z arabských krajín, ako aj z Európy, Ázie a Austrálie, uviedol tento týždeň pre agentúru AFP vysokopostavený iracký bezpečnostný zdroj.