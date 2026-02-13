Výsmech Slovákom? Parlament si naplánoval jarné prázdniny: Na pár dní sa uvidia v marci a naplno až v apríli

BRATISLAVA - Idú na jarné prázdniny? Poslanci si dnes odhlasovali prerušenie aktuálnej schôdze parlamentu. Pokračovať v nej majú až o vyše mesiaca - 17. marca. Okrem toho si odklepli aj ďalšie zmeny týkajúce sa hlasovania.
Poslanci mali pôvodne rokovať dnes do 16.00 hodiny. Schôdzu však prerušili už o 11. 00 a dohodli sa, že v nej budú pokračovať až 17. marca, trvať má následne do 20. marca, pričom v tento posledný deň, ktorý pripadá na piatok, budú rokovať len doobeda. Okrem toho tiež rozhodli, že nebudú ani hlasovať počas všetkých dní. O bodoch, ktoré preberú, by mali hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 14. apríla.
Predseda parlamentu Richard Raši to odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na tejto schôdzi ešte nedostal. Na programe zostalo ešte mnoho bodov. Ide najmä o návrhy z dielne poslancov. Raši podal návrh na spomínané zmeny v mene troch poslaneckých klubov Smer, Hlas a SNS.
Opozícia zmeny kritizuje
Opozičné strany však zmeny v harmonograme aktuálnej schôdze kritizujú. Obávajú sa, že koaliční poslanci si týmto krokom schválili dva mesiace prázdnin a v marci na pokračovanie aktuálnej schôdze neprídu. „Musím povedať, že prázdniny majú mať deti a nie poslanci. To je úplne smiešne, čakajú nás ekonomické otázky, ktoré nie sú stále vyriešené, ale poslanci idú na prázdniny. A to je veľmi smutné. My by sme tu mali zasadať, dá sa povedať deň - noc, a riešiť tieto otázky, lebo na tejto schôdzi sme takmer nič nevyriešili,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.
Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že odloženie schválenia návrhov v skrátenom legislatívnom konaní je pohŕdaním parlamentnými zvyklosťami. „Je to v súlade s aroganciou moci, ktorá nám tu vládne. Oni pohŕdajú ústavou, pohŕdajú parlamentnými zvyklosťami, úplne pohŕdajú viac ako miliónom voličov opozície,“ myslí si Matovič.
Poslankyňa NR SR Lucia Plaváková (PS) považuje za absurdné, že v marci parlament nemá hlasovať. „Už sa im nechce ani stláčať tie gombíky, čo tu väčšina z nich robí. To je ich jediná práca pre mnohých z nich, ale teda už zjavne aj toto je problém. Takže majú v podstate prísť len opoziční poslanci, poslankyne a prerokovať návrhy zákonov, ktoré tam už dlhodobo visia,“ vyhlásila Plaváková. Ako doplnila, so samotným rokovaním v marci problém nemá.