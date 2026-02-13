STRATÍ Zem na SEDEM sekúnd gravitáciu? Internetom sa šíri DESIVÝ DÁTUM, NASA musela okamžite zasiahnuť!

USA - Na sociálnych sieťach sa v posledných týždňoch šírila konšpiračná teória, podľa ktorej by mala Zem v auguste na sedem sekúnd prísť o gravitáciu. Národná agentúra pre letectvo a vesmír (NASA) tieto tvrdenia jednoznačne odmietla a označila ich za nezmysel, ktorý nemá žiadny vedecký základ.
Internetom sa šíria informácie, ktoré údajne pochádzajú z dokumentu NASA s názvom „Project Anchor“. Na verejnosť vraj unikol v novembri 2024 a je v ňom uvedené, že NASA je presvedčená o tom, že 12. augusta 2026 stratí Zem na sedem sekúnd gravitáciu. Špekulácie sa začiatkom tohto mesiaca poriadne vymkli spod kontroly po tom, čo sa objavili tvrdenia o „40 miliónoch úmrtí v dôsledku pádov“, ktoré by mali nastať v dôsledku tohto javu. NASA túto divokú online teóriu medzičasom vyvrátila a naozaj nie je dôvod na obavy.
Môže Zem stratiť gravitáciu?
Vesmírna agentúra pre Snopes uviedla: „Gravitácia Zeme, respektíve jej celková gravitačná sila, je určená jej hmotnosťou. Jediný spôsob, ako by Zem mohla stratiť gravitáciu, by bol ten, že by celý zemský systém, čiže kombinovaná hmotnosť jadra, plášťa, kôry, oceánov, pevninskej vody a atmosféry, stratili hmotnosť. Úplné zatmenie Slnka nemá žiadny neobvyklý vplyv na gravitáciu Zeme.“ Vedci pokračovali: „Gravitačné pôsobenie Slnka a Mesiaca na Zem, ktoré neovplyvňuje celkovú gravitáciu Zeme, ale má vplyv na prílivové javy, je dobre preskúmané a predvídateľné desaťročia dopredu.“
Čo NASA?
Teóriu rozoberalo viacero účtov na sociálnych sieťach, kým ju NASA definitívne nevyvrátila. Medzi nimi bol aj dnes už zmazaný účet na Instagrame. Popis k príspevku znel: „12. augusta 2026 stratí svet gravitáciu na sedem sekúnd. NASA o tom vie. Pripravujú sa, ale nepovedia nám prečo. V novembri 2024 unikol na internet tajný dokument NASA s názvom ‚Project Anchor‘. Rozpočet projektu je 89 miliárd dolárov (74,8 miliárd eur) a jeho cieľom je prežiť sedemsekundovú gravitačnú anomáliu, ktorá sa očakáva 12. augusta 2026 o 14:33 UTC.“ Divoká internetová teória ďalej tvrdila aj to, že dôjde k zničeniu infraštruktúry, masovej panike a ekonomickému kolapsu trvajúcemu viac ako desať rokov.
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná teoretička položila otázku, ktorá ZMIATLA internet! Vedci majú JASNÚ odpoveď
Nič pravdivé, odkazuje NASA
Podľa Snopes bola teória krok za krokom vysvetľovaná v ďalšom príspevku na sociálnych sieťach. Bolo v ňom uvedené: „Čo sa stane: 1–2 sekundy: Všetko, čo nie je zabezpečené, začne stúpať (ľudia, vozidlá, zvieratá). 3–4 sekundy: Predmety budú pokračovať v stúpaní do výšky 15–20 metrov. 5–6 sekúnd: Nastane panika a chaos, keď ľudia narazia do stropov. 7 sekúnd: Gravitácia sa vráti a všetko spadne z výšky.“ Našťastie je celá táto internetová správa úplný nezmysel. NASA tieto teórie odmietla a portál Snopes svojím vyšetrovaním vylúčil akúkoľvek možnosť, že by na nich mohlo byť niečo pravdivé.