To je ale úlovok! Dakota Johnson ZNOVA načapaná s MLADŠÍM mužom: Ach, neváhala by žiadna

LOS ANGELES - Osem rokov chodila Dakota Johnson s charizmatických spevákom Chrisom Martinom z Coldplay. Niekoľko rokov boli dokonca zasnúbení. Ich turbulentný vzťah sa nakoniec ešte pred letom minulého roka rozpadol. Dakota po rozchode rozhodne nesmúti. Randeniu dala znova zelenú a objavuje sa po boku mladšieho muža.
Americká herečka Dakota Johnson (36), ktorá sa preslávila svojim účinkovním v erotickej dráme 50 odtieňov šedej, si od tejto prelomovej roly svoje miesto na hollywoodskom hviezdnom nebi naďalej upevňuje. Dokázala, že sa nepotrebuje prezentovať menami slávnych rodičov, herečky Melanie Griffith a hudobníka Dona Johnsona, aj keď talent má nepopierateľne v génoch.
Okrem jej hereckej kariéry sa oči fanúšikov upierajú aj k jej vzťahom. Osem rokov bol jej partnerom charizmatický Chris Martin z Coldplay. Mohlo by sa zdať, že slávny spevák dokáže žene poskytnúť stabilitu a harmóniu, ale pre Dakotu to tak celkom pravda nebola. Keďže je Chris od Dakoty starší o celých 12 rokov a má dve dospelé deti, z Dakoty sa v okamihu stala aj macocha. A môžme len hádať, či by sa s Chrisom dočkala vlastných detí.
Ich vzťah bol ako na váhach, raz dolu, raz hore. A nakoniec to negatívne pravdepodobne prevážilo. Dakota je však mladá, žiadaná žena a slobodu si užíva plnými dúškami. Už niekoľko krát ju paparazzi odfotili v spoločnosti mladého speváka, ktorého kariéra je na vzostupe. Ide o indie popového speváka Role Modela, vlastným menom Tuckera Pillsburyho.
Dvadsaťosem ročný nezáviský spevák je v mnohých ohľadoch pravým opakom Chrisa Martina. Je vzrušujúci, živelný, úprimný a mladý. Jeho texty sú intímne, osobné a surové. A taký môže byť aj vzťah s ním. Plný šialených emócií, chaosu, zraniteľnosti a autenticity. A možno práve to Dakota momentálne potrebuje. Veď nejde o žiadnu usadenú starú pani! A pri pohľade na potetovaného mladíka tuhne krv v žiách nejednej žene...
