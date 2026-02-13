Fico zahodil ostych a dal šancu tým najmladším: Nový STRIH, študenti mu takto upravili frizúru!

Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

NITRA - Záver pracovného týždňa v netradičnom garde. Asi takto prežíval aktuálnu atmosféru po diskusii so študentmi v Nitre premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten neskončil len tým, že si vypočul ich otázky a názory, ale dal im šancu sa aj odborne predviesť - konkrétne v kaderníctve.

"Po debate ešte väčšie prekvapenie. Úplnou náhodou som sa dozvedel, že škola má vlastné odborné pracovisko – kaderníctvo. A úplne spontánne som si povedal, vyskúšam to," napísal Fico po diskusii a odvážne sa posadil do kresla.

Ostrihaný úplne "na parádu", chválil predseda vlády

Bez akéhokoľvek ohlásenia si sadol do kresla a nechal sa ostrihať. "Žiadne divadlo, žiadna kamera dopredu. Namiesto roztrasených rúk som videl profesionálny prístup, sústredenie a sebavedomie. A výsledok? Perfektná robota od budúcej kaderníčky, na parádu," pochvaľoval si premiér.

Slovensko má podľa šéfa Smeru-SD šikovných mladých ľudí a odborné školstvo má kvalitu. "Títo študenti sa za svoju prácu nemusia hanbiť. Som na nich hrdý. A teraz, s novým účesom, môžem pokračovať v pracovnom programe. A potom že remeslo nemá zlaté dno," dodal.

Strihaniu predchádzala diskusia v Nitre

Fico okrem toho v piatok 13. februára debatoval so študentmi strednej odbornej školy v Nitre o budúcnosti Európy, ekonomike a migrácii. Stretnutie sa nieslo v pokojnej atmosfére a mladí odchádzali spokojní.
 
Do diskusie sa zapojilo približne 50 študentov maturitných a tretích ročníkov. Fico im vysvetlil, že Európa potrebuje odvahu, nielen byrokratické pravidlá. „Možno práve títo mladí ľudia raz budú sedieť za stolom, kde sa rozhodne o našej budúcnosti,“ povedal premiér. Podľa neho dnes existujú dva svety: „Jeden je svetom hmlistých pravidiel, druhý vníma aj to, čo je úradníkom skryté,“ dodal.

 
 


Premiér vyzval študentov na odvahu a čerstvé postupy pri myslení

Študenti sa pýtali najmä na Európsku úniu, ekonomickú konkurencieschopnosť a migráciu. Fico ich vyzval, aby mali odvahu myslieť inak a nenechali sa viazať starými poučkami: „Európa potrebuje mladistvý zápal a menej umelých zábran,“ zdôraznil.
 
Diskusie so študentmi sú súčasťou jeho dlhodobej snahy o systematický dialóg s mladou generáciou. Fico ich pravidelne zaraďuje do svojho programu počas ciest po Slovensku, aby mladí mali priestor klásť otázky a diskutovať o aktuálnych témach.
 
Študenti hodnotili stretnutie pozitívne. „Diskusia bola zaujímavá a pýtali sme sa na veci, ktoré nás skutočne zaujímajú,“ povedal Alex. „Som rád, že sme mohli viesť otvorený rozhovor bez napätia,“ dodal Roman.
 
Podľa účastníkov diskusia ukázala, že mladí ľudia majú záujem o verejné dianie a radi diskutujú priamo s politikmi.

