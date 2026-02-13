Veľké nešťastie na východe Slovenska: Chlapec spadol do potoka, oživoval ho starosta! Bral ho vrtuľník

ROKYCANY - V Rokycanoch došlo k vážnemu nešťastiu, keď do potoka Svinka spadol trojročný chlapec. Starosta obce mu okamžite poskytol prvú pomoc. Dieťa v kritickom stave previezol do nemocnice záchranársky vrtuľník, polícia okolnosti prípadu preveruje.
V Rokycanoch došlo vo štvrtok popoludní k vážnemu nešťastiu. Do potoka Svinka spadol len trojročný chlapec, píšu o tom tvnoviny.sk. Podarilo sa ho síce vytiahnuť z vody, no bol silne podchladený. Prvú pomoc mu poskytol starosta obce Róbert Šoltis, ktorý bol medzi prvými na mieste. Pokúsil sa použiť aj defibrilátor, no prístroj nevyhodnotil potrebu výboja. „Oživoval som ho dýchaním z úst do úst, kým neprišla záchranka. Srdce dovtedy nenabehlo,“ opísal starosta dramatické chvíle.
Na miesto dorazili všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Vrtuľník následne previezol chlapca do nemocnice, podľa starostu do Banskej Bystrice. Jeho aktuálny zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že udalosť sa stala počas obeda. „Na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky. Dieťa bolo letecky prevezené do nemocnice. Polícia udalosť dokumentuje a preveruje všetky okolnosti prípadu,“ uviedla.