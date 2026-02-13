AUTENTICKÉ ZÁBERY zrážky vlaku a auta pri Senici: Vodič sa druhýkrát narodil!

SENICA - Policajti vo štvrtok v dopoludňajších hodinách prijali oznámenie, podľa ktorého malo prísť k zrážke vozidla s vlakom. Išli teda na miesto, aby vec preverili. Po príchode však našli už iba havarované vozidlo odstavené mimo cesty, no bez posádky. To, čo sa na mieste odohralo, odhalili až zábery z kamery, z ktorým behá mráz po chrbte.
Polícia video, ktoré zachytáva zrážku auta a vlaku zverejnili aj s výstrahou, že keď na priecestí svieti červená, nie je to odporúčanie. Je to jasné STOP.
"Podľa doterajších zistení mal vodič na vozidle zn. BMW 520 jazdiť po ceste č. III/1142 v úseku Kuklov-Čáry v okrese Senica. Na železničné priecestie vošiel v čase, keď už výstražné zariadenie signalizovalo príchod vlaku dvoma prerušovanými červenými svetlami. Nárazu auta do nákladnej vlakovej súpravy sa však už zabrániť nepodarilo," uviedla polícia.
Policajtov sa vodiča aj jeho spolujazdca podarilo rýchlo vypátrať. Ukázalo sa, že 40 ročný vodič navyše nie je držiteľom vodičského oprávnenia a v čase jazdy mal už trikrát uložený právoplatný zákaz viesť všetky motorové vozidlá. Presné príčiny a okolnosti nehody sú v štádiu objasňovania. "Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky," uviedli.