Look americkej zlatej krasokorčuliarky rozbil internet: Tajomstvo pruhovaných vlasov ODHALENÉ!

MILANO/CORTINA - Alysa Liu, 20-ročná americká krasokorčuliarska superstar a nová olympijská hrdinka, ktorá práve rozbila Instagram a TikTok svojím vlasovým lookom, nemá len tak obyčajnú farbu vlasov. Na hlave má blond a tmavohnedé pruhy, ktoré si každý všimol ešte skôr než jej zlatú medailu!
Alysa Liu je americká krasokorčuliarska hviezda jedného z najtechnickejších zimných športov na ľade. Bola prvou Američankou, ktorá v súťaži zvládla trojitý Axel a štvoritý Lutz – technicky extrémne náročné skoky.
Okrem korčuľovania je Liu charakteristická aj ako osobnosť. Je kreatívna a odvážna vo svojom štýle. Neraz posúva hranice aj vo výbere programovej hudby či vizuálneho stvárnenia svojich vystúpení. Je jednou z najvýraznejších a najtalentovanejších krasokorčuliarok svojej generácie. Je to rekordmanka, majsterka sveta a športovkyňa s unikátnym mixom technického talentu a kreativity.
Keď Alysa Liu vyšla na ľad na Zimným olympijskych hrách 2026, fanúšikovia nevedeli kam skôr pozerať. Majú sa sústrediť na technicky brilantné skoky alebo na šialené pásy blond farby, ktoré sa vinú cez jej tmavé vlasy ako svetelné kruhy? A aké je tajomstvo tohto bizarného účesu?
„Každý rok si pridávam jeden prúžok,“ povedala Alysa v rozhovore pre NBC New York s úškrnom. „Takže to tak ostane celý rok a na konci tohto zimného obdobia pridám ďalší.“ Inými slovami, Alysa si robí z účesu životný denník – ako stromy majú svoje letokruhy, tak aj ona má svoje "hair rings"!
„Chcela som byť ako strom,“ povedala v TikTok videu známej paralympijskej športovkyne. Áno, znie to šialene, ale práve to je to, čo svet miluje! Prvý blond prúžok pridala už koncom roku 2023, druhý prišiel na konci roku 2024, tretí doplnila koncom roka 2025. Alysa to má jasne premyslené. Nie je to len módna voľba, je to jej osobná história, ktorá rastie s ňou každý rok.
