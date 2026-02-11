Čerstvý PRIESKUM po kauze Šimečkovej mamy: Poradie strán vás šokuje, známy hráč je už mimo parlamentu!

Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

BRATISLAVA - Po niekoľkých týždňoch toho, čo sa na verejnosti pretriasa kauza matky opozičného lídra Michala Šimečku z Progresívneho Slovensko (PS) sa ukazuje prvý februárový prieskum. Volebný model ukazuje pre progresívcov nie príliš príjemné správy. Zaznamenali totiž pokles.

Ak by sa voľby konali začiatkom februára, stále by ich síce vyhralo Progresívne Slovensko s 19,1 percentami, no náskok pred druhým Smerom-SD (17,6 percenta) sa značne znížil. PS oproti januáru padlo o viac ako jedno percento. Rastie aj tretia Republika, a to na 13,4 percenta preferencií.

Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia na vzorke 1 003 respondentov od 4. do 8. februára 2026.

 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Ďalší pád Hlasu a KDH mimo pléna

Nasleduje veľký rozdiel, po ktorom prichádza 7,5-percentné Hnutie Slovensko. Tesne za ním je Sloboda a Solidarita (7,4 percenta hlasov). 

Obrovský šok sa však koná v prípade koaličného Hlasu-SD, ktorý by tu spadol na predposledné miesto so 6,2 percentami hlasov. Posledným parlamentným hráčom by boli Demokrati s 5,7 percentami.

Šok aj mimo parlamentu

Pozoruhodná je aj situácia pred bránami parlamentu, kde by sa už dnu nedostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so 4,9 percentami. To isté platí aj pre Alianciu, Sme rodina a Slovenskú národnu stranu, ktoré by však teoreticky ešte dosiahli na štátny príspevok.

