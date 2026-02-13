Friedrich Merz v prejave v Mníchove vyzval na obnovu transatlantickej dôvery

MNÍCHOV - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vo svojom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) upozornil, že sloboda je v ére veľmocenskej politiky čoraz viac ohrozená a krajiny by mali byť pripravené prinášať obete. Medzi Spojenými štátmi a Európou podľa neho vznikla „trhlina“. Zároveň potvrdil, že rokuje s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o jadrovom odstrašovaní. Informuje správa agentúry AFP.
„Naša sloboda nie je zaručená,“ konštatoval Merz, podľa ktorého je potrebné pripraviť sa na zmeny a na „prevratné obete, a áno, dokonca aj obete“. Spolkový kancelár podľa svojich slov viedol dôverné rokovania s Macronom o európskej jadrovej odstrašujúcej sile. Povedal, že Berlín bude dodržiavať svoje právne záväzky, pričom podľa DPA odkazoval na medzinárodnú dohodu z roku 1990 o zjednotení Nemecka. AFP pripomína, že Nemecko na základe zmluvných záväzkov nemôže zaobstarať vlastné jadrové zbrane. Preto sa spolieha na jadrový dáždnik Spojených štátov prostredníctvom svojej účasti v NATO.
Merz v prejave hovoril aj o trhline medzi USA a Európou
Merz v prejave hovoril aj o „trhline“ medzi USA a Európou, pričom ostro rozlíšil ich politické smerovanie a uviedol, že „kultúrna vojna hnutia MAGA nie je našou“, s odkazom na neformálne hnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa „Urobme Ameriku znovu skvelou“. Odmietol clá a protekcionizmu v prospech voľného obchodu, opätovne potvrdil podporu klimatickým dohodám a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a poznamenal, že globálne výzvy možno riešiť len spoločne. Trump od svojho nástupu do úradu uvalil clá na obchodných partnerov USA a rozhodol o vystúpení USA z desiatok medzinárodných organizácií vrátane WHO.
Kancelár vyzval na „nové transatlantické partnerstvo“ medzi USA a Európou. „V ére rivality veľmocí ani Spojené štáty nebudú dosť silné na to, aby to zvládli samy,“ povedal. „Drahí priatelia, byť súčasťou NATO nie je len konkurenčnou výhodou Európy. Je to tiež konkurenčná výhoda Spojených štátov. Poďme teda spoločné obnoviť a oživiť transatlantickú dôveru. My Európania robíme svoju časť,“ dodal.