Špekulácie silnejú: Frontman (48) skupiny Coldplay má randiť so slávnou herečkou (29)!

LONDÝN – Hviezdny spevák Chris Martin (48) sa počas tohto roka definitívne rozišiel s herečkou Dakotou Johnson (36). Momentálne mu však mala padnúť do oka jej kolegyňa, s ktorou sa stretáva v jeho rodnej krajine.
V lete tohto roka sa definitívne skončil jeden z najslávnejších vzťahov súčasnosti. Hudobník a hlavná tvár skupiny Coldplay sa však príliš dlho netrápil a podľa najnovších správ to vyzerá tak, že sa zahľadel do svojej krajanky Sophie Turner (29).
Spoločne s herečkou ho mala spojiť vášeň pre hudbu a ich britský pôvod. "Viackrát boli spolu na rande v Londýne. Je to ešte veľmi čerstvé, ale majú medzi sebou veľkú chémiu a je medzi nimi jasná iskra. Majú veľa spoločného a Chris je určite jej typ. Spojilo ich to, že sú Briti a ich láska k hudbe," povedal zdroj pre magazín Us Weekly.
„V minulosti to bolo priateľské. Sophie vždy obdivovala Chrisa a bola veľkou fanúšičkou jeho a aj jeho hudby už dávno predtým, ako sa stretli. Dokonca žartovala, že bola do neho trochu platonicky zamilovaná, takže je zábavné a neuveriteľné, že sa v skutočnom živote spojili,“ doplnil zdroj.
Turner má za sebou takisto čerstvý rozchod. Jej posledný vzťah sa mal skončiť len v septembri. Ešte predtým bola vydatá za ďalšieho známeho speváka Joea Jonasa, s ktorým má dve deti. Ich manželstvo však definitívne skončilo minulý rok.
