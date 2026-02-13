MIMORIADNE Havária na R1! Autobus skončil v poli, zasahujú všetky záchranné zložky

(Zdroj: Facebook/Dopravný servis-Nitra a okolie/Karina Danielová)
ŠINTAVA - Na rýchlostnej ceste R1 za Šintavou v okrese Galanta havaroval autobus. Zišiel mimo vozovky a skončil v priľahlom poli. Na mieste zasahujú záchranné zložky, tvoria sa kolóny.
Na rýchlostnej ceste R1 za Šintavou v okrese Galanta smerom do Nitry zišiel autobus mimo vozovky. Skončil v priľahlom poli. Ako potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, hlásené sú tri ľahšie zranenia.
Dopravná nehoda sa stala na 22. kilometri rýchlostnej cesty. Zelená vlna STVR informovala o približne 15-minútovom zdržaní. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na mieste sú záchranné zložky.