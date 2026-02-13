Poslanec PS prichytil Danka pri pracovnej sieste: SNS tvrdo reaguje! Toto je úplne nepravdepodobné

BRATISLAVA - Ani na februárovej schôdzi v Národnej rade nebola núdza o bizarnosti. Okrem tradičných verbálnych a expresívnych slovných výmen sa stalo aj niečo nečakané. Podľa opozície predsedajúci schôdze a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vraj zadriemal.
Tankó fotí Danka
Na svedomí to má fotografia opozičného poslanca Viliama Tankóa, ktorý Danka nafotil pri nie príliš lichotivej polohe. Sedel nehybne za kreslom so zavretými viečkami a podľa poslanca PS bolo všetko jasné. "Na obrázku môžete vidieť podpredsedu parlamentu, ktorý pracuje v plnom prúde. Spolu so svojimi kolegami z koalície prijíma tak ‚dôležité‘ zákony pre obyvateľov tejto krajiny, až z toho zaspal. Toto je dôkaz, ako veľmi a ťažko pracujú," napísal Tankó, ktorý však o niekoľko minút neskôr fotografiu zmazal. Už bolo však neskoro.
Fotka sa totiž už stala takou populárnou a virálnou, že na jej báze vzniklo množstvo vtipov.
Politológ sarkasticky okomentoval formu
Fotografia zasiahla aj odborné kruhy. "Hodina etikety: Na fotografii vidíme džentlmena so zmyslom pre striktné dodržiavanie rokovacieho poriadku s dôrazom na formálny charakter obliekania. Tento typ ‚dress codu‘ označujeme výrazom ‚Business casual: suit without a tie, shirt tucked in‘. Džentlmen je zachytený počas hlbokého premýšľania o novom kandidátovi na predsedu ústavného súdu," poznamenal na margo fotky politológ Radoslav Štefančík.
Strana sa bráni, vraj ide o pomstu a vôbec to nefotil Tankó
Strana sa však bráni a pre televíziu Markíza odkázali, že to, že by Danko spal, je nepravdepodobné.
"Predseda SNS viedol schôdzu, preto je nepravdepodobné, že by počas nej spal. Ide o snímku, ktorú vyhotovila poslankyňa Mesterová z pomsty v súvislosti s výrokom o ‚kyselinároch‘," uviedla pre televíziu riaditeľka kancelárie predsedu Danka Zuzana Škopcová.
Danko vybuchol od hnevu: Mesterova nazvala vládu KYSELINÁRMI, nastal krik a schôdzu museli prerušiť!
Pozeral som do mobilu, tvrdí Danko
Samotný Danko prispel aj svojou reakciou. Vraj len pozeral do mobilu. Podľa Danka ide zo strany opozície o podraz a zavádzanie verejnosti.