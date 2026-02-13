Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Majiteľ baru v Crans-Montane považoval ohňovzdornú penu za drahú: O život však prišlo 41 ľudí

Policajti prehliadajú oblasť, kde počas oslavy Nového roka vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation v Crans-Montane vo Švajčiarsku.
Policajti prehliadajú oblasť, kde počas oslavy Nového roka vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation v Crans-Montane vo Švajčiarsku. (Zdroj: SITA/AP/Jean-Christophe Bott/Keystone)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERN - Jacques Moretti, majiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana, kde pri požiari na Nový rok prišlo o život 41 ľudí, odmietol v rámci rekonštrukcie umiestniť na strop ohňovzdorné penové panely. Informuje správa portálu blick.ch, ktorý sa odvoláva na talianske médiá.

Skutočnosť, že stropné panely neboli ohňovzdorné, uľahčila šírenie požiaru. Pena sa totiž zapálila od prskaviek pripevnených k fľašiam šampanského, ktoré niektorí hostia oslavujúci príchod nového roka držali príliš blízko stropu. Niekoľko talianskych médií vrátane spravodajskej televízie TGCOM24 a denníka Il Messaggero uviedlo, že dodávateľ materiálu Robert Borbiro poslal polícii v Crans-Montane e-mail. V ňom údajne uviedol, že navrhol inštalovanie ohňovzdorného penového obkladu. Moretti však vraj túto ponuku pre rozpočtové obmedzenia odmietol.

Bezpečnostné nedostatky

„Moretti považoval ohňovzdornú penu za príliš drahú,“ cituje z mailu TGCOM24. Bol presvedčený, že panely, ktoré už zakúpil, sú tiež ohňovzdorné. Borbiro rovnako tvrdí, že priestory baru pred ich opätovným otvorením po rekonštrukcii v roku 2015 skontroloval a zistil závažné bezpečnostné nedostatky. Patrilo medzi ne príliš úzke schodisko vedúce zo suterénu na horné podlažia, nedostatočné vetranie a ťažko dostupný núdzový východ. Podľa TGCOM24 tento núdzový východ blokovala v noci na 1. januára stolička.

„V rokoch 1991 – 1995 som bol prevádzkovým manažérom hotelového reťazca. Nechápem, ako mohol tento podnik získať prevádzkovú licenciu,“ napísal Borbiro v maili. Obeťami požiaru sa stali prevažne tínedžeri a mladí dospelí. Zranenia utrpelo ďalších 116 ľudí. Morettiho vzali 9. januára do preventívnej väzby, 23. januára ho prepustili na kauciu 200.000 švajčiarskych frankov. Jeho manželku Jessicu, spolumajiteľku baru, vyšetrujú na slobode. Okrem nich vzniesli obvinenie aj voči dvom švajčiarskym úradníkom.

Viac o téme: ObeteŠvajčiarskoCrans-Montane
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pietne miesto v plameňoch!
Pietne miesto v plameňoch! Pamätník obetiam ničivého požiaru začal horieť: Švajčiarska polícia vyšetruje príčinu
Zahraničné
Dostane Matej za brutálnu
Dostane Matej za brutálnu vraždu expolicajta definitívny trest? Odvolací súd rozhodne už o pár dní
Domáce
Šok v kozmetickom salóne:
Šok v kozmetickom salóne: Hodili tam granát, ktorý vybuchol! Došlo k zraneniam
Zahraničné
Svet šalie nad spoveďou
Svet šalie nad spoveďou 27-ročnej ženy: Tvrdí, že ju priťahuje vlastný brat! TOTO sa stalo, keď mama zaspala
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiéra Roberta Fica po debate strihali študenti v Nitre
Premiéra Roberta Fica po debate strihali študenti v Nitre
Správy
Stredoveké židovské centrum historického nemeckého mesta Erfurt
Stredoveké židovské centrum historického nemeckého mesta Erfurt
Cestovanie
Biosférická rezervácia Markakol - prírodný poklad Altajských hôr
Biosférická rezervácia Markakol - prírodný poklad Altajských hôr
Cestovanie

Domáce správy

Lavína vo Vysokých Tatrách
TRAGÉDIA v Tatrách! Pod Gerlachom padla lavína, o život prišiel Čech (†32)
Domáce
Ropovod Družba
Transpetrol eviduje prerušenie dodávok ropy na Slovensko cez ropovod Družba
Domáce
O jarnú lyžovačku v
Štvrtina Slovákov rezignuje na sporenie: Svahy sú napriek cenám plné
Domáce
Detva komplexne obnovuje denné centrum: Nové technológie a ekologické riešenia už v roku 2026
Detva komplexne obnovuje denné centrum: Nové technológie a ekologické riešenia už v roku 2026
Banská Bystrica

Zahraničné

Trumpova administratíva podala novú
Trumpova administratíva podala novú žalobu: Tentoraz na Harvardovu univerzitu
Zahraničné
Pahlaví vyzval Iráncov: Majú
Pahlaví vyzval Iráncov: Majú vyjadriť svoju nespokojnosť s režimom
Zahraničné
Marco Rubio
Rubio príde na Slovensko: Rokovať sa bude aj o odstrihnutí sa od ruských energetických surovín
Zahraničné
Voľby prezidenta Nigérie sa
Voľby prezidenta Nigérie sa uskutočnia v roku 2027: Sčítavanie však bude online
Zahraničné

Prominenti

Takto to vyzeralo na
Je späť a nie sama: Vo VZŤAHOCH Salátovej a Trendyho tieto témy nikdy neodznejú!
Domáci prominenti
Alysa Liu, Olympics 2026
Look americkej zlatej krasokorčuliarky rozbil internet: Tajomstvo pruhovaných vlasov ODHALENÉ!
Zahraniční prominenti
STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár
STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár malej dcérky napadla baktéria... Mokvajúce pľuzgiere!
Domáci prominenti
Bijou Phillips
Zúfalá prosba o POMOC: Známa herečka bojuje o život... Hľadá vhodnú obličku!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vraždu v Michigane vyriešil
Vraždu v Michigane vyriešil NEČAKANÝ svedok: Zopakoval POSLEDNÉ slová obete a usvedčil BEŠTIÁLNU vrahyňu!
Zaujímavosti
Čakajú nás dva piatky
Dnes to začína! Piatok TRINÁSTEHO útočí a o mesiac nás čaká REPETE: Rok 2026 si pre nás pripravil poriadnu skúšku nervov!
Zaujímavosti
Vyhodené miliardy: Z najväčšieho
Vyhodené miliardy: Z najväčšieho zábavného areálu sveta je ruina, 23 hotelov zíva prázdnotou
dromedar.sk
STRATÍ Zem na SEDEM
STRATÍ Zem na SEDEM sekúnd gravitáciu? Internetom sa šíri DESIVÝ DÁTUM, NASA musela okamžite zasiahnuť!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!

Šport

ZOH 2026 Zvláštny meter rozhodcov a talianske brnkanie na nervy: Slováci majú osud vo svojich rukách
ZOH 2026 Zvláštny meter rozhodcov a talianske brnkanie na nervy: Slováci majú osud vo svojich rukách
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Postupová matematika: Proti Švédom boj o priamy postup! Slováci môžu aj prehrať
ZOH 2026 Postupová matematika: Proti Švédom boj o priamy postup! Slováci môžu aj prehrať
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slováci zvládli drámu s Talianskom, zápas poznačili kontroverzné verdikty rozhodcov
ZOH 2026 Slováci zvládli drámu s Talianskom, zápas poznačili kontroverzné verdikty rozhodcov
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hlasy Slovákov po vydretom víťazstve: Zajtra sa znovu obliecť do montérok
ZOH 2026 Hlasy Slovákov po vydretom víťazstve: Zajtra sa znovu obliecť do montérok
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy

Kariéra a motivácia

Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Prostredie práce
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov

Technológie

Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Armádne technológie
Epstein sa okrem sexuálnych škandálov pokúšal aj o návrat myšlienky „nadčloveka“: O eugenike sa vášnivo rozprával aj s poprednými univerzitami a vedcami
Epstein sa okrem sexuálnych škandálov pokúšal aj o návrat myšlienky „nadčloveka“: O eugenike sa vášnivo rozprával aj s poprednými univerzitami a vedcami
Správy
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Technológie
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
Správy

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Valentín bez zábran: Keď sa z priateľstva troch stane erotická hra pre dvoch
Partnerské vzťahy
Valentín bez zábran: Keď sa z priateľstva troch stane erotická hra pre dvoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lavína vo Vysokých Tatrách
Domáce
TRAGÉDIA v Tatrách! Pod Gerlachom padla lavína, o život prišiel Čech (†32)
MIMORIADNE Havária na R1!
Domáce
MIMORIADNE Havária na R1! Autobus skončil v poli, zasahujú všetky záchranné zložky
Fico zahodil ostych a
Domáce
Fico zahodil ostych a dal šancu tým najmladším: Nový STRIH, študenti mu takto upravili frizúru!
Veľké nešťastie na východe
Domáce
Veľké nešťastie na východe Slovenska: Chlapec spadol do potoka, oživoval ho starosta! Bral ho vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu