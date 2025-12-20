ZÁHADNÁ SMRŤ herca (†60) z Pulp Fiction: Miesto bolo zaliate krvou... Na tele mal zranenia!

NEW YORK - Herec Peter Greene, známy najmä z kultového filmu Pulp Fiction, bol minulý týždeň nájdený mŕtvy vo svojom byte na newyorskom Manhattane. Podľa dostupných informácií mal na tele viaceré zranenia a miesto nálezu bolo celé zaliate krvou.
Smrť hviezdy (†60) Pulp Fiction: Legendárneho filmového zloducha našli mŕtveho v byte!
Zdroje z prostredia polície pre TMZ uviedli, že na hercovom tele sa nachádzali "určité zranenia", no zatiaľ nie je jasné, čo ich spôsobilo. Presná príčina zatiaľ nebola zverejnená a prípad je naďalej predmetom vyšetrovania súdneho lekára.
Greenea našli 12. decembra v jeho byte na Lower East Side, kde ležal tvárou dole a mal viditeľné poranenia tváre. Herec mal iba 60 rokov. Jeden zo susedov pre New York Daily News opísal miesto nálezu ako desivé: „Všade bola krv.“
Situáciu ešte viac zahmlieva fakt, že sa na mieste činu našla aj záhadná poznámka. Tá mala znieť: „Stále som Westie,“ čo je narážka na írsko-americký gang z newyorskej štvrte Hell´s Kitchen, ktorý pôsobil v 70. rokoch.
Herec v minulosti netajil problémy s drogami ani tým, že si kedysi siahol na život. Jeho bývalý manažér Gregg Edwards však pre Page Six tvrdí, že krátko pred smrťou nenasvedčovalo nič tomu, že by mal Greene samovražedné sklony. „Vôbec nie,“ vyhlásil Edwards s tým, že herec bol len dva dni pred smrťou v dobrej nálade a dokonca si plánoval oslavy Silvestra.
To potvrdil aj newyorský herec a hudobník Skam Dust, podľa ktorého mal Greene v pláne stráviť koniec roka s priateľmi Dannym Diablom alias Lordom Ezecom a graffiti umelcom MQ. „Chcel si prenajať limuzínu a chodiť po baroch a reštauráciách. Nebolo na ňom vidieť, že by bol nešťastný alebo mal sklony k samovražde,“ povedal. Vyšetrovanie smrti herca pokračuje.