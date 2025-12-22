Mimoriadne SMUTNÁ správa: Zomrel slávny spevák... Jeho vianočný hit pozná každý!

LOS ANGELES - Britský spevák Chris Rea, autor legendárnej vianočnej piesne Driving Home for Christmas, zomrel vo veku 74 rokov. Smutnú správu potvrdil hovorca rodiny.
Vo veku 74 rokov zomrel britský spevák Chris Rea, ktorého si verejnosť po celom svete spája najmä s piesňou Driving Home for Christmas, informuje BBC. O jeho úmrtí informoval hovorca rodiny. „S obrovským zármutkom oznamujeme smrť nášho milovaného Chrisa. Zomrel pokojne dnes v nemocnici po krátkej chorobe, obklopený svojou rodinou,“ uvádza sa vo vyhlásení. Chris Rea sa narodil v anglickom Middlesbrough talianskemu otcovi a írskej matke.
Jeho rodina podnikala v zmrzlinárstve. V minulosti mu bola diagnostikovaná rakovina pankreasu a v roku 2001 podstúpil jeho odstránenie. Hudobnú kariéru odštartoval koncom 70. rokov. Preslávil sa piesňami Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance či The Road to Hell. Najikonickejšou skladbou jeho kariéry sa však stala vianočná pieseň Driving Home for Christmas, ktorú jeho vydavateľstvo vydalo v roku 1986 – napriek spevákovým pochybnostiam.
„Urobil som všetko, čo sa dalo, aby tú platňu nevydali. Našťastie ju vydali,“ priznal Rea neskôr. Pieseň vznikla na základe osobnej skúsenosti z roku 1978, keď po skončení zmluvy nemal peniaze ani na cestu vlakom domov. Manželka poňho prišla autom a počas zasneženej cesty uviazli v zápchach. Napriek popularite skladby ju Rea dlhé roky nespieval naživo. Prvýkrát sa tak stalo až v decembri 2014, keď ho k tomu presvedčil jeho tím. Driving Home for Christmas sa každoročne vracia do rebríčkov a pravidelne zaznieva v rádiách aj televíziách po celom svete. Česť jeho pamiatke.