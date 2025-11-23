Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

TÁTO modelka vyzerá DOKONALE aj v pokročilom veku: NEUVERÍTE kde sú jej korene, TAKTO vyzerá len v spodnej bielizni

Takto vyzerá 60-ročná americká modelka Paulína Pořízková. Ukázala sa aj v spodnej bielizni.
Takto vyzerá 60-ročná americká modelka Paulína Pořízková. Ukázala sa aj v spodnej bielizni. (Zdroj: Instagram/paulinaporizkov)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

NEW YORK - Drvivá väčšina žien sa snaží vystupovať na verejnosti sexy a príťažlivo. Vek sa ale zastaviť nedá. Táto otrepaná však očividne neplatí pri modelke, ktorej telo môžu závidieť aj najväčšie hollywoodske hviezdy. Odhalila tajomstvo svojho mejkapu.

Pokiaľ sete ešte nepočuli meno Paulína Pořízková, tak o niekoľko minút ho nebudete vedieť dostať z hlavy. Táto supermodelka si aj v pokročilom veku 60 rokov pestuje takmer dokonalú postavu. V stredu 19. novembra zverejnila video, kde sa nehanbila ukázať sa len v spodnej bielizni. 

Po spustení videa stojí modelka v obývačke a má cez seba prehodený hnedý župan a na nohách obuté teplé papuče. "Na sledovaní žien, ktoré sa pred odchodom z domu obliekajú do rôznych šiat, je niečo upokojujúce. A tu som ja," hovorí Pořízková. 

Modelka si následne rozopne župan a otočí sa chrbtom ku kamere. Keď sa otočí naspäť tvárou dopredu, stojí v čipkovanej podprsenke a béžovej spodnej bielizni. "Päťročný župan, pred štyrmi rokmi zakúpená spodná bielizeň od Victoria's Secret, podprsenka ThirdLove, ktorá je mimochodom skvelá a pohodlná. A tu na bedrách sú moje jazvy po výmene bedrového kĺbu," hovorí. 

Následne si na dokonalé telo natiahla obľúbené riflové tepláky, pričom nezabudla ukázať, aká je chudá, a sveter s potlačou veveričiek. "Ten mi kúpil Jeff (snúbenec Jeff Greenstein)," doplnila. Potom si ešte nasadila kontaktné šošovky a so smiechom dodáva: "Toto musím urobiť aj ja. Bez nich som takmer úplne slepá." Keď prišlo na mejkap, len si štipla do líc a povedala: "Môj jediný mejkap bude len takáto štipka farby."

Narodená v ČSR

Už podľa priezviska je evidentné, že Paulína Pořízková pochádza z územia Českej republiky. Autorka a blogerka ukončila svoje video hravou pózou so širokým úsmevom a svojim sledovateľom oznámila, že deň strávi za písacím strojom.

Denník New York Post píše, že sa narodila ešte v Československu. Narodila sa dňa 9. apríla 1965 v Prostějove. Marly Rusoff Literary Agency informuje, že dňa 23. augusta 1989 sa Pořízková vydala za hlavného hudobníka skupiny The Cars a českého krajana Ricka Ocaseka (1944-2019). Zostali jej po ňom dvaja synovia Jonathan a Oliver. V súčasnej dobe je zasnúbená s Jeffom Greensteinom.

Viac o téme: VideoSpodná bielizeňUSANew YorkPaulína PořízkováČSRModelka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hviezda nového českého filmu
Hviezda nového českého filmu išla s kožou na trh: FOTO BEZ ŠIAT... Toto je šesťdesiatka!
novinky.sk
Pavlína Pořízková
1. česko-slovenská topmodelka BEZ FILTRA: Sociálne siete sú ILÚZIA... Takto vyzerá NAOZAJ!
Zahraniční prominenti
Paulina Porizkova
Česká supermodelka bojuje s váhou, pribrala 7 kíl a...: Nemám prácu a nič na seba!
Zahraniční prominenti
Česká supermodelka v SLZÁCH:
Česká supermodelka v SLZÁCH: Bolesť NEUTÍCHA ani 5 rokov po smrti manžela (†75)!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Prominenti
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Správy
Asistent trénera Slovana Michal Dostál po výhre s Michalovcami: Tímový a pracovitý výkon, sme radi za výhru
Asistent trénera Slovana Michal Dostál po výhre s Michalovcami: Tímový a pracovitý výkon, sme radi za výhru
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Záveje, silný vietor a
Záveje, silný vietor a víchrica na horách! Sever Slovenska čakajú ďalšie komplikácie
Domáce
Prešov spúšťa veľkú obnovu
Prešov spúšťa veľkú obnovu MHD: Dopravný podnik plánuje kúpiť 15 autobusov za takmer 5,8 milióna eur
Domáce
Nitra je pripravená na
Nitra je pripravená na zimu: Cestári majú v pohotovosti techniku aj stovky ton posypu
Domáce
MatFyz Connections: Výnimočné vedecké objavy a 45 rokov FMFI UK v Bratislave
MatFyz Connections: Výnimočné vedecké objavy a 45 rokov FMFI UK v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

Takto vyzerá 60-ročná americká
TÁTO modelka vyzerá DOKONALE aj v pokročilom veku: NEUVERÍTE kde sú jej korene, TAKTO vyzerá len v spodnej bielizni
Zahraničné
Kim Čong-un
Krutá pomsta Kima: Dvaja podnikatelia dostali trest smrti! Boli príliš úspešní
Zahraničné
Marco Rubio
MIMORIADNY ONLINE V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol podľa Rubia dosiahnutý obrovský pokrok
Zahraničné
Sam Anwar sa napil
Desivá rodinná udalosť: Malé dieťatko utrpelo infarkt a prišlo a časť jazyka! TOTO je dôvod
Zahraničné

Prominenti

FOTO Odovzdávanie cien Český Slávik
Módna pohroma Ewa Farna: Návrhárka reaguje na kritiku, týmito slovami sa bráni
Domáci prominenti
Joan Collins
92-ročná herečka zavítala do spoločnosti: Červený rúž a celá obalená v zlate!
Zahraniční prominenti
Predstavenie novej piesne Igora
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Domáci prominenti
Václav Noid Bárta a
Na Luciu Bílú nedokáže zabudnúť! Zlatý slávik Václav Noid Bárta: Verejné vyznanie svojej EX
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kto má pikantnejšie myšlienky
Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo
Zaujímavosti
Cievne metličky na stehnách:
Cievne metličky na stehnách: Prečo vznikajú a ako ich možno odstrániť
vysetrenie.sk
HROZIVÝ signál tesne pred
HROZIVÝ signál tesne pred smrťou: Ak počujete TENTO ZVUK, prichádzajú posledné hodiny života
Zaujímavosti
Ženy si natierajú tvár
Nový ŠIALENÝ trend na TikToku: Ženy si natierajú tvár MENŠTRUAČNOU krvou! Čo na to dermatológovia?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty

Šport

Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Ostatné
Nová sezóna jej neskutočne sedí: Shiffrinová vyhrala slalom rozdielom triedy a vylepšila rekord
Nová sezóna jej neskutočne sedí: Shiffrinová vyhrala slalom rozdielom triedy a vylepšila rekord
Lyžovanie
VIDEO Čierna séria je už minulosťou: Slovan vynuloval súpera a vrátil sa na víťaznú vlnu
VIDEO Čierna séria je už minulosťou: Slovan vynuloval súpera a vrátil sa na víťaznú vlnu
Tipsport liga
Striedajúci Dávid Hancko pomohol k čistému kontu: Atlético spasil nešťastný vlastný gól
Striedajúci Dávid Hancko pomohol k čistému kontu: Atlético spasil nešťastný vlastný gól
La Liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Bezpečnosť
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Bezpečnosť
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Armádne technológie
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Veda a výskum

Bývanie

Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026

Pre kutilov

Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Našla som si milenca: Po čase odo mňa chcel jednu vec, ktorú som mu nemohla splniť, takto to dopadlo
Láska a sex
Našla som si milenca: Po čase odo mňa chcel jednu vec, ktorú som mu nemohla splniť, takto to dopadlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Takto vyzerá 60-ročná americká
Zahraničné
TÁTO modelka vyzerá DOKONALE aj v pokročilom veku: NEUVERÍTE kde sú jej korene, TAKTO vyzerá len v spodnej bielizni
Kim Čong-un
Zahraničné
Krutá pomsta Kima: Dvaja podnikatelia dostali trest smrti! Boli príliš úspešní
Marco Rubio
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol podľa Rubia dosiahnutý obrovský pokrok
Sam Anwar sa napil
Zahraničné
Desivá rodinná udalosť: Malé dieťatko utrpelo infarkt a prišlo a časť jazyka! TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu