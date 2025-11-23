TÁTO modelka vyzerá DOKONALE aj v pokročilom veku: NEUVERÍTE kde sú jej korene, TAKTO vyzerá len v spodnej bielizni

NEW YORK - Drvivá väčšina žien sa snaží vystupovať na verejnosti sexy a príťažlivo. Vek sa ale zastaviť nedá. Táto otrepaná však očividne neplatí pri modelke, ktorej telo môžu závidieť aj najväčšie hollywoodske hviezdy. Odhalila tajomstvo svojho mejkapu.
Pokiaľ sete ešte nepočuli meno Paulína Pořízková, tak o niekoľko minút ho nebudete vedieť dostať z hlavy. Táto supermodelka si aj v pokročilom veku 60 rokov pestuje takmer dokonalú postavu. V stredu 19. novembra zverejnila video, kde sa nehanbila ukázať sa len v spodnej bielizni.
Po spustení videa stojí modelka v obývačke a má cez seba prehodený hnedý župan a na nohách obuté teplé papuče. "Na sledovaní žien, ktoré sa pred odchodom z domu obliekajú do rôznych šiat, je niečo upokojujúce. A tu som ja," hovorí Pořízková.
Modelka si následne rozopne župan a otočí sa chrbtom ku kamere. Keď sa otočí naspäť tvárou dopredu, stojí v čipkovanej podprsenke a béžovej spodnej bielizni. "Päťročný župan, pred štyrmi rokmi zakúpená spodná bielizeň od Victoria's Secret, podprsenka ThirdLove, ktorá je mimochodom skvelá a pohodlná. A tu na bedrách sú moje jazvy po výmene bedrového kĺbu," hovorí.
Následne si na dokonalé telo natiahla obľúbené riflové tepláky, pričom nezabudla ukázať, aká je chudá, a sveter s potlačou veveričiek. "Ten mi kúpil Jeff (snúbenec Jeff Greenstein)," doplnila. Potom si ešte nasadila kontaktné šošovky a so smiechom dodáva: "Toto musím urobiť aj ja. Bez nich som takmer úplne slepá." Keď prišlo na mejkap, len si štipla do líc a povedala: "Môj jediný mejkap bude len takáto štipka farby."
Narodená v ČSR
Už podľa priezviska je evidentné, že Paulína Pořízková pochádza z územia Českej republiky. Autorka a blogerka ukončila svoje video hravou pózou so širokým úsmevom a svojim sledovateľom oznámila, že deň strávi za písacím strojom.
Denník New York Post píše, že sa narodila ešte v Československu. Narodila sa dňa 9. apríla 1965 v Prostějove. Marly Rusoff Literary Agency informuje, že dňa 23. augusta 1989 sa Pořízková vydala za hlavného hudobníka skupiny The Cars a českého krajana Ricka Ocaseka (1944-2019). Zostali jej po ňom dvaja synovia Jonathan a Oliver. V súčasnej dobe je zasnúbená s Jeffom Greensteinom.