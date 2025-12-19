Slávna modelka (45) ohuruje dokonalým telom: 10 mesiacov po pôrode vyzerá ako BOHYŇA!

SAO PAULO - Akoby ani nerodila! Slávna Gisele Bündchen patrí medzi hviezdy modelingu, ktoré netreba veľmi predstavovať. Popri bohatej kariére sa môže tiež pochváliť tým, že je hrdou trojnásobnou matkou. Najmladšie dieťa priviedla na svet vo februári tohto roka, čo však pri pohľade na jej figúru znie priam neuveriteľne.
Gisele Bündchen tvorila dlhé roky idylický pár s hráčom amerického futbalu Tomom Bradym. Keď sa verejnosť dozvedela o tom, že sa ich cesty rozišli, mnohých to poriadne šokovalo. Súd ich definitívne rozviedol v roku 2022. Dvojica má spolu syna Benjamina (16) a dcéru Vivian (13), kvôli ktorým sa usilujú spolu dobre vychádzať.
V júni 2023 sa v médiách začalo hovoriť o tom, že v živote slávnej modelky je nový muž. A to učiteľ jiu-jitstu Joaquim Valente. Medzi dvojicou bol najskôr priateľský vzťah, ktorý sa neskôr rozvinul do lásky. Vo februári tohto roka sa im narodilo dieťatko. Jeho meno verejnosti neprezradili.
Slávna trojnásobná mamička zavítala v týchto dňoch do rodnej Brazílie, kde sa zúčastnila spoločenského podujatia. Na sebe mala poriadne provkatívne šaty, ktoré dokonale kopírovali jej krivky.
Gisele na svojich sociálnych sieťach často zdôrazňuje, aký je šport a pravidelný pohyb potrebný. Telo podľa nej nie je stroj, ktorý je treba tlačiť k extrémnym výkonom. Správne zvolená aktivita však podľa nej prináša vitalitu, energiu a bonusom je dobrý vzhľad.
