Hviezdna speváčka po zväčšení prsníkov: Našla si obrovskú hrčku!

NEW YORK - Speváčka Lily Allen otvorene prehovorila o svojom zväčšení pŕs – aj o nepríjemnom prekvapení, ktoré po ňom prišlo. Po zákroku si totiž nahmatala hrčku.
Britská speváčka Lily Allen otvorene prehovorila o svojej plastickej operácii pŕs – aj o nečakanej komplikácii, ktorá po nej nasledovala. Ako priznala v rozhovore pre Perfect Magazine, po zákroku si na pravom prsníku nahmatala obrovskú hrčku. Lily podstúpila augumentáciu prsníkov vo februári, krátko po rozchode s americkým hercom Davidom Harbourom. Keď si neskôr objavila hrčku, rozhodla sa konať a v New Yorku absolvovala mamograf aj ultrazvuk.
„Myslím si, že to bude cysta. Nie je to nebezpečné. Výsledky boli v poriadku," priznala. Speváčka však dodala, že napriek drobným problémom je so svojím rozhodnutím spokojná. „Vyzerajú fakt neuveriteľne, keď si vyzlečiem top a podprsenku, ale rozhodne je tam kontrast medzi vekom mojich pŕs a mojej tváre. Som ako 40, 18, 40, 18. A hovorím si – možno si dám nabudúce spraviť BBL (brazílsky lifting zadku). Celkom by som chcela zadok," povedala svojej blízkej priateľke Miquite Oliver v ich podcaste Miss Me?.
Lily otvorene priznala, že k plastike ju priviedlo obdobie psychickej nepohody a výrazné chudnutie. „Strašne som schudla, keď som sa cítila úplne na dne – počas minulého roka, alebo aj dlhšie. A vedela som, že musím pribrať. Vždy som mala skôr ťažšiu spodnú časť tela, a bála som sa, že ak priberiem, telo bude pôsobiť nevyvážene. Tak som si povedala – prečo si nedopriať malý únikový plán? Aby to celé bolo príťažlivejšie," vysvetlila. Po zákroku si užíva nové sebavedomie.