Vzácne FOTO slávnej modelky (45) s partnerom (38): Romantika pri mori!

LOS ANGELES - Supermodelka Gisele Bündchen (45) zverejnila vzácnu fotografiu so svojím partnerom Joaquimom Valentem (38), s ktorým len pred pár mesiacmi privítala na svet spoločné dieťa.
Supermodelka Gisele Bündchen zdieľala na Instagrame vzácny náhľad do svojho súkromia. Zverejnila nežný moment so svojím partnerom Joaquimom Valentem, s ktorým nedávno privítala na svet ich spoločného syna.
V príspevku, ktorý pridala, zverejnila fotografiu zo západu slnka na pláži, kde sa s Joaquimom prechádzajú ruka v ruke. V rodnej portugalčine napísala: „Všetko najlepšie k narodeninám! Ľúbim ťa!“ Na fotografii drží Gisele v náručí ich malého syna, ktorý sa narodil vo februári. Dvojica zatiaľ nezverejnila jeho celé meno, no známe je, že jeho druhé meno je River.
Bündchen má z predchádzajúceho manželstva s Tomom Bradym dve deti – syna Benjamina (15) a dcéru Vivian (12). S bývalým hráčom NFL bola v manželstve 13 rokov. Joaquima Valenteho spoznala ešte ako inštruktora jiu-jitsu, no ich priateľstvo sa po rozvode v roku 2022 postupne prehĺbilo na vzťah.