Je snáď chorá? Šokujúci vzhľad Biancy Censori... Takto na ňu nie ste zvyknutí!

LOS ANGELES - Kontroverzný pár Bianca Censori a Kanye West sa po dlhšom čase ukázal na verejnosti. Tentoraz však pozornosť nepútali škandálom, ale prekvapivou zmenou.
O Biance Censori a Kanyem Westovi je poslednú dobu nezvyčajne ticho. Kontroverzný pár, o ktorom sa ešte donedávna písalo vo veľkom, sa na verejnosti objavuje len sporadicky. Teraz však urobili výnimku a dvojica bola nedávno spozorovaná v spoločnosti. Vyrazili si totiž na večeru do prestížnej reštaurácie.
Najväčšia pozornosť sa tradične upierala na Biancu Censori. Modelka je známa svojím výstredným štýlom. Verejnosť si ju spája s odvážnymi, minimalistickými outfitmi, ktoré skôr odhaľujú, než zakrývajú. Aj preto mnohí očakávali, že opäť predvedie niečo extravagantné. Tentoraz však Bianca všetkých poriadne zaskočila. Opak bol pravdou a namiesto šokujúceho modelu stavila na jednoduchosť a nenápadnosť.
Do reštaurácie vyrazila oblečená v bielych leginách a obyčajnom tričku, ktoré nepútali pozornosť a neodhaľovali takmer nič. Celkový dojem pôsobil až prekvapivo civilne a umiernene, akoby sa snažila zapadnúť do davu a vyhnúť sa pohľadom okolia. Táto zmena štýlu vyvolala otázky... Cítiš sa, Bianca, dobre?
