UTAJENÁ SVADBA v šoubiznise: Jedna z najkrajších žien sveta sa v tichosti vydala!

FLORIDA - Svoju lásku spečatili už aj oficiálne! Jedna z najslávnejších modeliek sveta - Gisele Bündchen (45) a tréner jiu jitsu - Joaquim Valente (38) posunuli svoj vzťah na ďalšiu úroveň. Už pár týždňov sú z nich manželia!
Viaceré zahraničné médiá, vrátane TMZ, prišli počas tohto víkendu s prekvapivým odhalením. Brazílska bohyňa Gisele Bündchen sa začiatkom decembra v tajnosti vydala. „Svadba sa konala 3. decembra na Floride a dvojica ju pred médiami dokonale utajila,” uviedol pre magazín dobre informovaný zdroj. „Išlo o intímny obrad v kruhu rodiny a najbližších priateľov,” dodal.
Gisele a Joaquim oficiálne potvrdili svoj vzťah v lete 2023. Spoznali sa vďaka tomu, že modelkin syn chodil k športovcovi na tréningy. Ich priateľstvo sa časom zmenilo na lásku a vo februári tohto roka sa im narodilo bábätko. Jej meno nie je verejne známe.
Gisele má za sebou nevydarené manželstvo s hráčom amerického futbalu Tomom Bradym. Svojho času tvorili jeden z najkrajších párov šoubiznisu a majú spolu syna Benjamina (15) a dcéru Vivian (12).
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%