Sobota23. august 2025, meniny má Filip, zajtra Bartolomej

TRAGÉDIA na natáčaní seriálu Emily in Paris: KOLAPS priamo na pľaci... Bol na mieste MŔTVY!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BENÁTKY - Nakrúcanie obľúbeného seriálu Emily in Paris zasiahla obrovská tragédia. Počas výroby nových epizód v Benátkach zomrel asistent režiséra Diego Borella. Skolaboval priamo na pľaci a už mu nebolo pomoci!

NOVÝ PÁR šoubiznisu: Fešák z Emily in Paris ZBALIL hviezdu Divergencie! Prečítajte si tiež

NOVÝ PÁR šoubiznisu: Fešák z Emily in Paris ZBALIL hviezdu Divergencie!

Podľa talianskych médií Borella skolaboval počas piatkového natáčania piatej série okolo 19:00 hod. Záchranári okamžite zasiahli a snažili sa ho oživiť, no márne – lekár na mieste skonštatoval smrť. Ako uvádza denník La Repubblica, príčinou mal byť infarkt.

Herečke vynosila dieťa NÁHRADNÁ MATKA: Zvalila sa na ňu vlna KRITIKY... Manžel to nenechal tak! Prečítajte si tiež

Herečke vynosila dieťa NÁHRADNÁ MATKA: Zvalila sa na ňu vlna KRITIKY... Manžel to nenechal tak!

Incident sa odohral počas príprav scény v luxusnom hoteli Danieli, známom päťhviezdičkovom benátskom hoteli. Už nasledujúci deň však produkcia pokračovala, pričom hviezdy seriálu Lily Collins, Ashley Park, Eugenio Franceschini a Paul Forman nakrúcali romantické zábery na gondole.

Herci sa k smutnej udalosti zatiaľ verejne nevyjadrili. Produkčná spoločnosť Paramount Television Studios ale smutnú správu potvrdila pre portál TMZ: „S hlbokým zármutkom potvrdzujeme náhle úmrtie člena produkčného tímu ‘Emily in Paris’. Naše srdcia sú v tejto mimoriadne ťažkej chvíli s jeho rodinou a blízkymi.“

Diego Borella bol najatý taliansky asistent réžie. Študoval film v Ríme, Londýne aj v New Yorku a pracoval aj na úspešnom talianskom seriáli DOC – Nelle tue mani z roku 2020.

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

NOVÝ PÁR šoubiznisu: Fešák
NOVÝ PÁR šoubiznisu: Fešák z Emily in Paris ZBALIL hviezdu Divergencie!
Zahraniční prominenti
Herečke vynosila dieťa NÁHRADNÁ
Herečke vynosila dieťa NÁHRADNÁ MATKA: Zvalila sa na ňu vlna KRITIKY... Manžel to nenechal tak!
Zahraniční prominenti
STRACH o hviezdu seriálu
STRACH o hviezdu seriálu Emily in Paris: Vážne zdravotné problémy... Skončila na JIS-ke!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pamätáte si ešte českého hlásateľa Hemalu? Po ceste na Slovensku sa STRATIL: Zachránilo ho...
Pamätáte si ešte českého hlásateľa Hemalu? Po ceste na Slovensku sa STRATIL: Zachránilo ho...
Prominenti
Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Prominenti
Počas sobotňajšieho Dňa letiska preletel nad Martinom aj vládny Airbus A319
Počas sobotňajšieho Dňa letiska preletel nad Martinom aj vládny Airbus A319
Správy

Domáce správy

Obrovské podvody na Slovákov:
Obrovské podvody na Slovákov: Telefonáty z rakúskych a českých čísel, aj falošní kontrolóri! Nedajte sa nachytať
Domáce
Lucia Plaváková
Progresívne Slovensko chce presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách
Domáce
Jana Bittó Cigániková
SaS navrhuje spresniť úpravu k vstupu duchovných do nemocníc
Domáce
Košický kraj podporil 82 projektov: 300-tisíc eur na kultúru, šport aj pomoc deťom a seniorom
Košický kraj podporil 82 projektov: 300-tisíc eur na kultúru, šport aj pomoc deťom a seniorom
Košice

Zahraničné

Nigel Farage
Nigel Farage navrhuje radikálne opatrenia proti nelegálnej migrácii v Británii
Zahraničné
Incident na palube: Lietadlo
Incident na palube: Lietadlo EasyJet muselo núdzovo pristáť kvôli agresívnemu cestujúcemu
Zahraničné
Emily a jej rodina
Obrovská rodinná tragédia: Žena zastrelila manžela a dve deti! Potom obrátila zbraň proti sebe
Zahraničné
Zdravotný stav exprezidenta Srí
Zdravotný stav exprezidenta Srí Lanky Vikramasingheho sa zhoršil: Previezli ho na JIS-ku
Zahraničné

Prominenti

TRAGÉDIA na natáčaní seriálu
TRAGÉDIA na natáčaní seriálu Emily in Paris: KOLAPS priamo na pľaci... Bol na mieste MŔTVY!
Zahraniční prominenti
Vdova po skladateľovi Svobodovi:
Vdova po skladateľovi Svobodovi: Pred 25 rokmi prišla o dcéru (†4) a... TOTO je zvláštne!
Zahraniční prominenti
Alexander Hemala
Pamätáte si ešte českého hlásateľa Hemalu? Po ceste na Slovensku sa STRATIL: Zachránilo ho...
Domáci prominenti
Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pikantné FOTO na Google
Pikantné FOTO na Google mapách: No mohla toto spraviť žena a úplne bez hanby?
Zaujímavosti
Plyny v tráviacom trakte:
Plyny v tráviacom trakte: Prečo prdíme, čo to znamená pre naše zdravie a kedy spozornieť?
vysetrenie.sk
Máte v peňaženke túto
Máte v peňaženke túto jednoeurovú mincu? Jej hodnota je závratných 650 eur! Vzácnou ju robí malý detail
Zaujímavosti
Cez priesmyk smrti až
Cez priesmyk smrti až k pastierom na konci sveta: Gruzínsko je ako návrat v čase
dromedar.sk

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)
Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!

Šport

Famózny Dúbravka čistým kontom vygumoval nováčika, Manchester City šokoval domácich fanúšikov
Famózny Dúbravka čistým kontom vygumoval nováčika, Manchester City šokoval domácich fanúšikov
Premier League
VIDEO Nikto pred ním to ešte nedokázal: Rekordér Cristiano Ronaldo ďalej píše futbalovú históriu!
VIDEO Nikto pred ním to ešte nedokázal: Rekordér Cristiano Ronaldo ďalej píše futbalovú históriu!
Ostatné
Liptáci na prvý bod nedosiahli ani v Košiciach, nováčik z Prešova ukončil gólové suchoty
Liptáci na prvý bod nedosiahli ani v Košiciach, nováčik z Prešova ukončil gólové suchoty
Niké liga
Sen o trofeji sa pre Rebeccu Šramkovú rozplynul: Nepríjemné rozhodnutie s českou kolegyňou
Sen o trofeji sa pre Rebeccu Šramkovú rozplynul: Nepríjemné rozhodnutie s českou kolegyňou
WTA

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
5 zamestnaní budúcnosti, o ktoré bude najväčší záujem v najbližších 10 rokoch
5 zamestnaní budúcnosti, o ktoré bude najväčší záujem v najbližších 10 rokoch
Trendy na trhu práce
Ako napísať životopis, ktorý prejde aj cez robotický screening
Ako napísať životopis, ktorý prejde aj cez robotický screening
CV a motivačný list
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Rady a tipy
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy

Technológie

Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Správy
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Android
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Veda a výskum
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
Bezpečnosť

Bývanie

Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu

Pre kutilov

9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop priateľstiev: Koho si pustiť k srdcu a koho držať ďalej?
Partnerské vzťahy
Horoskop priateľstiev: Koho si pustiť k srdcu a koho držať ďalej?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Incident na palube: Lietadlo
Zahraničné
Incident na palube: Lietadlo EasyJet muselo núdzovo pristáť kvôli agresívnemu cestujúcemu
Emily a jej rodina
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Žena zastrelila manžela a dve deti! Potom obrátila zbraň proti sebe
Obrovské podvody na Slovákov:
Domáce
Obrovské podvody na Slovákov: Telefonáty z rakúskych a českých čísel, aj falošní kontrolóri! Nedajte sa nachytať
Na obrázku s Trumpom
Zahraničné
Republikáni sa trasú od strachu: Zavlečie Trump USA do vojny na Ukrajine? Boja sa, že zájde priďaleko

Ďalšie zo Zoznamu