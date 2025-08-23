TRAGÉDIA na natáčaní seriálu Emily in Paris: KOLAPS priamo na pľaci... Bol na mieste MŔTVY!

BENÁTKY - Nakrúcanie obľúbeného seriálu Emily in Paris zasiahla obrovská tragédia. Počas výroby nových epizód v Benátkach zomrel asistent režiséra Diego Borella. Skolaboval priamo na pľaci a už mu nebolo pomoci!
Podľa talianskych médií Borella skolaboval počas piatkového natáčania piatej série okolo 19:00 hod. Záchranári okamžite zasiahli a snažili sa ho oživiť, no márne – lekár na mieste skonštatoval smrť. Ako uvádza denník La Repubblica, príčinou mal byť infarkt.
Incident sa odohral počas príprav scény v luxusnom hoteli Danieli, známom päťhviezdičkovom benátskom hoteli. Už nasledujúci deň však produkcia pokračovala, pričom hviezdy seriálu Lily Collins, Ashley Park, Eugenio Franceschini a Paul Forman nakrúcali romantické zábery na gondole.
Herci sa k smutnej udalosti zatiaľ verejne nevyjadrili. Produkčná spoločnosť Paramount Television Studios ale smutnú správu potvrdila pre portál TMZ: „S hlbokým zármutkom potvrdzujeme náhle úmrtie člena produkčného tímu ‘Emily in Paris’. Naše srdcia sú v tejto mimoriadne ťažkej chvíli s jeho rodinou a blízkymi.“
Diego Borella bol najatý taliansky asistent réžie. Študoval film v Ríme, Londýne aj v New Yorku a pracoval aj na úspešnom talianskom seriáli DOC – Nelle tue mani z roku 2020.