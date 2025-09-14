Slávna herečka sa stráca pred očami: FOTO Vychudnutá na KOSŤ!

NEW YORK - Herečka Lily Collins (36) šokovala svojím výzorom na newyorskom týždni módy. Hviezda seriálu Emily in Paris pôsobila na prestížnej prehliadke extrémne vychudnuto, čo okamžite vyvolalo vlnu obáv o jej zdravie.
Na newyorskom týždni módy sa objavila aj obľúbená herečka Lily Collins, no svojím výzorom šokovala všetkých prítomných. Hviezda známa z úspešného seriálu Emily in Paris dorazila na prestížnu módnu prehliadku známej značky. Pri príchode bolo okamžite vidieť, že Collins je extrémne vychudnutá.
V odvážnom tope, ktorý odhaľoval jej prepadnuté bruško a vystúpené rebrá, pôsobila nezdravo krehko. Mnohí hneď pomyslia na otázku, či herečka znovu nebojuje s problémami s príjmom potravy. Collins sa v minulosti otvorene priznala, že trpela poruchami príjmu potravy, a práve preto jej aktuálny vzhľad vyvoláva veľké obavy.
Problémy mala počas puberty. „Ja som sa bála o tom komukoľvek povedať a držala som to v sebe. Je ale dobré vedieť, že v tom nikdy nie ste sami a nemusíte sa báť o tom hovoriť. Vždy tu je niekto, kto vám môže pomôcť," povedala v minulosti pre IMDb Studio. To, či herečka naozaj trpí poruchou príjmu potravu je otázne, no nech je to akokoľvek, jej aktuálny výzor znepokojil milióny fanúšikov po celom svete.
„Naozaj ťa mám rada. Obdivujem ťa ako herečku a veľmi si vážim tvoju prácu. Ale ako žena a matka dievčat sa pri tomto príspevku nemôžem ubrániť obavám. Tvoja postava nepôsobí zdravo a je mi trochu smutno," znel jeden z komentárov.