Vianočná PREMENA slávneho herca: Určite neuhádnete, na koho pozeráte!

LOS ANGELES - Ako úplne iný človek! Herecká profesia je kúzelná v tom, že umelci sa vďaka šikovným rukám maskérov vedia zmeniť tak, že by ich ani vlastná mama nespoznala. Zaujímavú premenu nedávno podstúpil aj slávny herec, ktorý sa kvôli reklamnému spotu zmenil na Santa Clausa.
Pri pohľade na tohto Santu by ste zrejme neuhádli, že sa pozeráte na Johna Travoltu. Ak však uvidíte reklamný spot, bude vám to hneď jasné. Pupkatý Santa totiž tancuje tak, ako Travolta v kultovom filme Pomáda.
Travoltu do svojho spotu obsadila istá spoločnosť, aby spropagoval novú kreditnú kartu. Tento spot v podstate nadväzuje na iné reklamy, v ktorých už Travolta stvárňoval Santu vo svojich ikonických postavách.
VIDEO: John Travolta sa v novom reklamnom spote zmenil na Santu.
John Travolta v týchto dňoch plní stránky bulváru s pomerne šokujúcimi tvrdeniami. Bývalá spoločníčka Priscilly Presley totiž tvrdí, že biologickou matkou hercovho najmladšieho syna Bena je Elvisova vnučka Riley Keough. Tento obchod vraj dohodla jej matka - Lisa Marie Presley a Riley vraj dostala mastnú sumu peňazí a veterán značky Jaguar.
