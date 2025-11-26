DRÁMA v rodine Seleny Gomez: Dom napadli nebezpeční lupiči!

LOS ANGELES - Už len ta predstava je desivá! Viaceré známe tváre zachvátila v týchto dňoch panika. Dôvodom sú správy o tom, že vo štvrti Studio City vyčíňala skupina zlodejov. Ich objektom bol dom matky známeho producenta Bennyho Blanca.
Mama spomínaného producenta a vlastne aj svokra slávnej speváčky a herečky Seleny Gomez - Sandra Levin zažila v pondelok večer poriadne dramatické chvíle. Ako informovali zahraničné médiá, vrátane ABC7, dvojica zlodejov rozbila sklenené dvere na jej dome a vlámali sa doň.
Sandra bola v tom čase doma a rýchlo sa schovala do kúpeľne na poschodí, odkiaľ volala na tiesňovú linku. Zároveň podľa vlastných slov počula, ako sa prechádzajú po dome a mieria smerom k nej... Keď zlodeji zistili, že v dome sa niekto nachádza, dali sa na útek. Sandra tak mala veľké šťastie. Mohlo sa totiž pokojne stať, že by na ňu zaútočili a nejako jej ublížili.
Incident vyvolal vo štvrti zdesenie. Studio City ponúka kombináciu súkromia a relatívnu blízkosť filmových štúdií. To robí z tohto miesta atraktívne bývanie pre viaceré známe tváre. Svoj dom tu majú napríklad Bruno Mars, Miley Cyrus, Vanessa Hudgens, Ariana Grande, či George Clooney. Niet pochýb, že šokovaní určite sú aj Benny a Selena. Nie je žiadnym tajomstvom, že producent má svojou matkou pekný vzťah a často ju označuje za svoju najlepšiu priateľku.