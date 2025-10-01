Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!

SANTA BARBARA - Svetová hviezda Selena Gomez (32) sa cez víkend vydala za hudobného producenta Bennyho Blanca (36) a teraz konečne ukázala zábery z ich veľkolepej hostiny.
Speváčka v utorok večer zverejnila sériu fotografií, na ktorých žiari v rozprávkových šatách od Ralpha Laurena. Na jednej snímke kráča po boku svojho manžela, na ďalšej bosá tancuje na parkete a vášnivo ho bozkáva. Nechýba ani romantická momentka, kde sa novomanželia túlia na gauči a pozerajú si hlboko do očí.
Zo Seleny Gomez je VYDATÁ pani: Prvé FOTO zo svadby... Bola z nej krásna nevesta!
Svadobná torta bola v minimalistickom, no elegantnom štýle – mala tvar srdca a na vrchu klasické figúrky nevesty a ženícha s nápisom „Just Married“. Benny na fotografiách nežne bozkáva Selenu na líce, zatiaľ čo ona s úsmevom dvíha poháre na prípitok. Selena počas večera predviedla až dve róby a pôsobila ako skutočná princezná.
Na luxusnej udalosti okrem najbližších nechýbali ani hviezdni hostia – medzi nimi Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd a mnohí ďalší. Svadba v Santa Barbare tak bola nielen romantickou udalosťou, ale aj spoločenskou udalosťou roka.
