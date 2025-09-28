Zo Seleny Gomez je VYDATÁ pani: Prvé FOTO zo svadby... Bola z nej krásna nevesta!

KALIFORNIA - Zo Seleny Gomez je už vydatá pani. Svadba sa konala neďaleko Santa Barbary a užiť si tento deň prišlo množstvo prominentných hostí.
Hollywoodska hviezda Selena Gomez (33) a hudobný producent Benny Blanco (37) si v sobotu povedali svoje „áno“. Svadba sa konala na rozsiahlom 70-akrovom pozemku neďaleko Santa Barbary a hostila údajne 170 celebrít. Na Instagram si Gomez pridala sériu romantických fotografií, na ktorých pózuje s manželom.
V bielych šatách s holým chrbtom s jemným volánovým zdobením a diamantovými náušnicami vyzerala očarujúco. Jej tmavý bob dopĺňali biele nechty a trblietavé šperky. Blanco zvolil klasiku – čierny smoking s modrou košeľou. Ako píše Dailymail.com, obrad sa konal pod veľkými stanmi ozdobenými kvetmi a svetielkami, pričom organizátori dbali na prísnu bezpečnosť. Podľa odhadov investovala Gomez do ochranky až 300-tisíc dolárov.
Hostia sa presúvali čiernymi Mercedesmi, aby ich ochránili pred dažďom, a na miesto ich odprevádzali asistenti s dáždnikmi. Medzi prominentnými hosťami nechýbali Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton či Ed Sheeran. Už v piatok večer sa konala skúšobná večera v luxusnej vile v štvrti.
S Bennym Blancom sa poznali už dávnejšie, no bližšie sa zblížili až pri spolupráci na piesni I Can’t Get Enough v roku 2019. Skutočná láska medzi nimi rozkvitla počas nahrávania hitu Single Soon v roku 2023. Selena a Benny sa zasnúbili len vlani v decembri, keď speváčka zdieľala fotografiu so zásnubným prsteňom.
