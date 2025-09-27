Selena Gomez sa dnes VYDÁVA: FOTO Áno povie na TOMTO mieste!

KALIFORNIA - Speváčka Selena Gomez a hudobný producent Benny Blanco dnes spečatia svoju lásku. Svadba sa bude konať v luxusnom hoteli El Encanto v Santa Barbare!
V Santa Barbare panuje dnes výnimočná atmosféra – speváčka Selena Gomez a hudobný producent Benny Blanco si práve v týchto hodinách povedia svoje „áno“. Ich svadba, ktorá sa koná v luxusnom hoteli El Encanto, patrí k najočakávanejším spoločenským udalostiam roka.
Zo Seleny Gomez bude nevesta: FOTO z rozlúčky so slobodou... Svadba je už za dverami!
Dejiskom svadby je súkromný pozemok obklopený zeleňou, ktorý sa nachádza neďaleko Tichého oceánu. Na mieste vyrástli priestranné biele stany zdobené kvetinami a svetelnými dekoráciami. Organizátori dbajú na každý detail, aby hostia zažili nielen luxusné pohodlie, ale aj atmosféru plnú intimity a romantiky.
Na svadbu bolo pozvaných približne 300 hostí, medzi ktorými nechýbajú ani najväčšie mená zo sveta hudby, športu a filmu. Očakáva sa účasť Taylor Swift, jej partnera Travisa Kelceho, ale aj kolegov Seleny z obľúbeného seriálu Only Murders in the Building – Stevea Martina a Martina Shorta.
Vzťah dvojice sa začal celkom nenápadne. Gomez a Blanco sa stretli pri pracovnej spolupráci. Ich profesionálny vzťah postupne prerástol do priateľstva, ktoré sa v roku 2023 zmenilo na pevný partnerský vzťah. Odvtedy tvoria nerozlučnú dvojicu a často spolu zdieľajú súkromné momenty aj na sociálnych sieťach. Zasnúbili sa minulý rok v decembri.
