Svet šoubiznisu je v ŠOKU: Zomrela hviezda seriálu Fresh Prince... INFARKT v 42 rokoch!

MARYLAND - Vo veku len 42 rokov náhle zomrel Floyd Roger Myers Jr., bývalý detský herec, ktorého si fanúšikovia pamätajú z legendárneho seriálu The Fresh Prince of Bel-Air s Willom Smithom. Smutnú správu potvrdila jeho mama Renee Trice pre portál TMZ.
Podľa jej slov Floyd zomrel v stredu nadránom na srdcový infarkt vo svojom dome v štáte Maryland. Ako dodala, v priebehu posledných troch rokov prekonal až tri infarkty, no nikto netušil, že ten štvrtý bude osudný. „Ešte včera večer som s ním hovorila...“ povedala so slzami v očiach zdrvená matka.
Myers odštartoval svoju hereckú kariéru ako mladšia verzia Willa Smitha v obľúbenom sitcome The Fresh Prince of Bel-Air, ktorý sa stal ikonou 90. rokov. Diváci ho mohli vidieť aj ako mladého Marlona Jacksona v minisérii The Jacksons: An American Dream. V roku 2000 sa objavil ešte v jednej epizóde krátkeho seriálu Young Americans. Žiaľ, jeho život sa skončil priskoro. Floyd Roger Myers Jr. mal iba 42 rokov.