Zverejnili TRAILER k filmu o Michaelovi Jacksonovi: Stvárni ho... Kto iný, ak nie on?

LOS ANGELES - Fanúšikovia sú nadšení! Už budúci rok by sa do kín mala dostať filmová novinka o Kráľovi popu - Michaelovi Jacksonovi, ktorá ponesie jednoduchý názov Michael. Tvorcovia v týchto dňoch zverejnili trailer.
Spoločnosť Lionsgate oznámila, že premiéra filmu Michael je naplánovaná na rok 2026. Režisérom počinu je Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer) a scenár mal na starosti John Logan, ktorý sa podieľal napríklad aj na bondovkách Spectre a Skyfall. Ústrednú postavu v snímke stvárnil synovec zosnulého Kráľa popu - Jaafar Jackson.
Podľa medializovaných informácií film by mal mať okolo 150 minút a obsahuje viac než 30 Jacksonových skladieb.
„Film Michael hovorí príbeh Michaela Jacksona nielen ako hudobníka a speváka. Sleduje jeho cestu od talentovaného chlapca v súrodeneckej skupine Jackson Five až po vizionárskeho tvorcu, ktorý mal ambíciu stať sa najväčším umelcom sveta,” uviedla na margo filmu produkčná spoločnosť.
Hoci fanúšikovia sa už nevedia dočkať, kedy sa film dostane na plátna kín, Jacksonova dcéra Paris toto nadšenie nezdieľa. Počin dokonca označila za príliš prisladený. Tvorcovia podľa nej zjemnili realitu a zamerali sa len na peknú časť jeho života. Nechajme sa prekvapiť...
VIDEO: Trailer k filmu Michael.
