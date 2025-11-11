DESIVÉ PRIZNANIE Paris Jackson: V nose jej po užívaní drog ostala diera!

LOS ANGELES - Drogy mi zničili život! Aj takýmito slovami sa najnovšie Paris Jackson (27) prihovorila svojim priaznivcom. Dcéra zosnulého Kráľa popu nabrala odvahu a svetu názorne ukázala, že užívanie drog jej trvalo poškodilo nos.
Ako Paris prezradila a následne aj ukázala v chrupavke medzi nosnými dierkami ma takú dieru, že by si cez ňou mohla pokojne pretiahnúť špagetu. „Čo myslíte, že je príčinou? Neberte drogy,” poznamenala Jacksonova dcéra. Tá dnes otvorene hovorí o tom, že drogy začakal užívať, keď mala zhruba 20 rokov.
Teraz je 5 rokov čistá. Vie, že by si mohla dať nos zoperovať. Avšak je si vedomá toho, že v jej prípade to môže byť risk. „Užívajú sa tam potom lieky od bolesti a to ja nechcem riskovať,” povedala k tomu.
Drogy neboli jediným problémom tejto prominentnej dcéry. Bola tiež závislá od alkoholu, trpela depresiami, mala samovraždné sklony a sebapoškodzovala sa. „Vďaka tomu, že som čistá, tak sa môžem dnes usmievať a robiť hudbu. Môžem prežívať lásku k mojim psom a mačke a dokážem citiť slnko na mojej koži,” uviedla na margo svojej premeny Paris.