ŠKANDÁL princa Andrewa zasiahol aj jeho rodinu: Princezné sa stiahli z očí verejnosti!

LONDÝN - Princezné Eugenie a Beatrice sa ocitli v poriadne nepríjemnej situácii po tom, čo ich otec, princ Andrew, oznámil, že už nebude používať svoj titul vojvodu z Yorku. Po rokoch škandálov a obvinení sa zdá, že kráľovská rodina urobila ďalší krok – a jeho dcéry reagovali tichým, no výrazným spôsobom.
Andrew, ktorý má 65 rokov, sa v piatok priznal, že o svojej úlohe v rámci monarchie viedol rozhovory so svojím bratom, kráľom Karolom. V oficiálnom vyhlásení oznámil, že sa vzdáva všetkých titulov a poct, keďže „neustále obvinenia voči nemu odvádzajú pozornosť od práce kráľa a kráľovskej rodiny“.
Princ Andrew sa už dlhé roky snaží zbaviť tieňa škandálu spojeného s jeho priateľstvom s odsúdeným pedofilom Jeffrey Epsteinom. V roku 2014 bol v súdnom spise na Floride obvinený z účasti na sexuálnych aktivitách s maloletou Virginiou Roberts Giuffre, ktorú mal Epstein obchodovať so ženami. V známom rozhovore pre BBC Newsnight v roku 2019 princ všetky obvinenia rázne poprel. Tvrdil, že Virginiu nikdy nestretol a že v sporný večer bol s rodinou v reštaurácii Pizza Express v meste Woking.
O pár rokov neskôr však vyplával na povrch e-mail z roku 2011, v ktorom Andrew Epsteinovi napísal, že sú „v tom spolu“ – napriek tomu, že verejne tvrdil, že s ním prerušil kontakt už v roku 2010. S pribúdajúcim mediálnym tlakom sa Andrew nakoniec rozhodol, že sa úplne stiahne a prestane používať svoj titul vojvodu z Yorku aj všetky kráľovské pocty. „Ako som už povedal, tieto obvinenia dôrazne popieram,“ uviedol vo svojom vyhlásení.
No pozornosť sa okamžite presunula aj na jeho dcéry – princezné Beatrice (37) a Eugenie (35). Obe sa mali počas víkendu objaviť na luxusnej spoločenskej udalosti v Britskom múzeu, kde sa zišli známe osobnosti aj členovia aristokracie. Na prestížnom „Pink Ball“, ktorý sa mal niesť v štýle newyorského Met Gala, sa však sestry neukázali. Podľa magazínu Hello! boli obe princezné na zozname hostí, no na poslednú chvíľu účasť zrušili. Na podujatí sa očakávala aj Naomi Campbell, Janet Jackson či Lady Kitty Spencer – neter princeznej Diany.
Ich neprítomnosť tak neunikla pozornosti médií, ktoré špekulujú, že sestry sa rozhodli ustúpiť do úzadia, kým sa situácia okolo ich otca neupokojí. Hoci Andrew a jeho bývalá manželka Sarah, vojvodkyňa z Yorku, už nebudú používať žiadne tituly, Beatrice a Eugenie to nijako nezasiahne. Obe si ponechajú titul princeznej z Yorku, keďže sú princeznami od narodenia. Andrew si tiež formálne ponecháva titul princa – ako syn panovníka – no nebude ho používať pri žiadnych oficiálnych povinnostiach. Sarah po piatkovom oznámení zároveň prišla o svoj zdvorilostný titul.
V zriedkavom vyhlásení, ktoré zverejnil Buckinghamský palác, Andrew uviedol: „Po rozhovoroch s kráľom a rodinou sme dospeli k záveru, že neustále obvinenia proti mne odvádzajú pozornosť od práce Jeho Veličenstva a kráľovskej rodiny. Rozhodol som sa, ako vždy, uprednostniť svoju povinnosť voči rodine a krajine. So súhlasom kráľa idem o krok ďalej – nebudem už používať svoj titul ani pocty, ktoré mi boli udelené. Tieto obvinenia však aj naďalej dôrazne popieram.“
Britská vláda by navyše mohla Andrewa pripraviť aj o samotný titul princa, ak by kráľ vydal špeciálny dekrét (Letters Patent). Minister energetiky Ed Miliband pre Sky News uviedol, že „v tejto veci sa budú riadiť rozhodnutím paláca“. Zároveň vyjadril súcit s Virginiou Giuffre a jej rodinou, ktorých sa celý prípad týka. Princ Andrew všetky obvinenia naďalej odmieta.