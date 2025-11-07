Žiadny ROZVOD sa nekoná: Promi párik opäť ruka v ruke!

LOS ANGELES - Po mesiacoch špekulácií o rozchode to vyzerá, že medzi Kanyem Westom a Biancou Censori opäť svitá na lepšie časy. Hoci zahraničné médiá ešte nedávno informovali o ich údajnom odlúčení, najnovšie fotografie z Los Angeles dokazujú opak.
Vo februári tohto roka sa začali šíriť špekulácie o rozvode Kanyeho Westa a Biancy Censori. Modelka mala vraj jeho kontroverzného správania už dosť a podľa viacerých zdrojov sa rozhodla držať si od rapera odstup. Daily Mail vtedy informoval, že dvojica smeruje k rozvodu. Zdroj z ich okolia mal totiž potvrdiť, že sa dvojica rozišla a očakáva sa, že podajú žiadosť o rozvod.
No zdá sa, že všetko urovnali a žiadny rozvod sa nekoná. Najnovšie zábery z losangeleského letiska totiž dokazujú, že dvojica je stále spolu. Kanye a Bianca boli zachytení bok po boku, ako sa držia za ruky, pôsobili uvoľnene a vyzeralo to medzi nimi to vyzeralo. Vyzerá to tak, že napriek kríze a dočasnému odlúčeniu sa Kanye a Bianca rozhodli dať svojmu vzťahu druhú šancu.
