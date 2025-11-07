Stretnutie pápeža s De Nirom: Slávny herec dostal najvyššie mestské vyznamenanie

RÍM - Pápež Lev XIV. v piatok vo Vatikáne prijal hereckú legendu Roberta De Nira. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.
„Rád vás spoznávam,“ povedal pápež narodený v Chicagu a podal si s hercom ruku. De Niro odpovedal: „Aj ja.“ Na konci stretnutia mu pápež daroval ruženec. Dvojnásobný držiteľ Oscara v piatok popoludní v rímskom kine The Space Cinema Moderno uviedol špeciálne premietanie filmu Vtedy v Amerike od Sergia Leoneho z roku 1984, v ktorom si zahral hlavnú úlohu.
Robert De Niro si počas dvojdennej návštevy Ríma vo štvrtok prevzal Vyznamenanie Kapitolského vlka, najvyššie ocenenie mesta, za svoju bohatú filmovú kariéru. Herec (81) sa narodil v New Yorku a jeho prastarí rodičia z otcovej strany odišli z talianskeho Ferrazzana do USA v roku 1887. Často hral Američanov s talianskym pôvodom, napríklad v klasických filmoch ako Mafiáni, Krstný otec 2 alebo Zúriaci býk. V roku 2004 získal čestné občianstvo Ferrazzana, talianske občianstvo má od roku 2006.