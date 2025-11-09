Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

Neseďte na tých peniazoch! Speváčka to natrela miliardárom: Publikum tlieskalo… Až na Zuckerberga!

Billie Eilish
Billie Eilish
NEW YORK - Speváčka Billie Eilish (23) opäť dokázala, že si neberie servítku pred ústa – a to ani vtedy, keď má pred sebou tých najmocnejších a najbohatších ľudí planéty. Počas prestížneho galavečera WSJ Magazine Innovator Awards v newyorskom múzeu MoMA, kde si prevzala cenu Music Innovator Award, sa pustila do miliardárov s odzbrojujúcou úprimnosťou.

„Žijeme v dobe, keď je svet v zlom stave a ľudia potrebujú empatiu a pomoc viac než kedykoľvek predtým,“ vyhlásila Billie na pódiu. Následne si neodpustila rýpnutie: „Ak ste miliardári, prečo ste miliardári? Bez urážky, ale hej – rozdajte tie svoje peniaze, drobci.“ Publikum jej slová prijalo s nadšením – ľudia vstávali a tlieskali, medzi nimi aj známe mená ako George Lucas či Hailey Bieber, ktorej kozmetická značka sa tento rok predala za neuveriteľnú miliardu dolárov.

Billie Eilish
Billie Eilish

Jediný, kto sa na jej reč netváril nadšene, bol Mark Zuckerberg (41), tretí najbohatší človek na svete s majetkom okolo 257 miliárd dolárov. Podľa magazínu People zostal počas potlesku chladný a ruky nechal pokojne zložené v lone. Na sociálnych sieťach sa okamžite strhla búrlivá diskusia. „Tým miliardárom je úplne jedno, čo si o nich myslí nejaká Billie Eilish. Je to smiešne,“ napísal jeden z diskutujúcich na Daily Mail. A pridal sa ďalší: „A ako vie, že tí ľudia už nedávajú peniaze na charitu? Možno to len nerobia verejne.“

Moderátor večera, Stephen Colbert, sa po jej prejave opäť vrátil na pódium a prezradil, že Billie daruje 11,5 milióna dolárov z výťažkov svojho turné Hit Me Hard and Soft organizáciám, ktoré pomáhajú v oblasti potravinovej a klimatickej spravodlivosti. „Billie, v mene všetkých ľudí na svete ti ďakujem,“ dodal Colbert so širokým úsmevom. Na záver večera sa Billie Eilish vyfotila s Hailey Bieber, ktorá si odniesla cenu Beauty Innovator of 2025. Medzi hosťami nechýbali ani režisér Spike Lee či herec Ben Stiller.

Neseďte na tých peniazoch!
 (Zdroj: SITA/AP Eric Risberg)

