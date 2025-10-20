EX Kevina Costnera žiari šťastím: OPÄŤ sa vydala!

LOS ANGELES - Bývalá manželka hollywoodskeho herca Kevina Costnera už otočila list svojho života. Christine Baumgartner sa znovu vydala – a to za fešného finančníka Josha Connora! Podľa portálu TMZ dvojica oficiálne spečatila svoju lásku počas romantického obradu v Kalifornii.
Bývalá manželka hviezdneho herca opäť žiari šťastím: Rok po rozvode sa zasnúbila!
V roku 2023 šokovali verejnosť správy o tom, že po 19-tich rokoch sa Kevinovi Costnerovi rozpadá jeho manželstvo s Christine Baumgartner. Celý rozvod sa napokon natiahol na niekoľko mesiacov a podľa všetkého nebol vôbec príjemný. Definitívny koniec nastal vo februári minulého roka. O rok neskôr potom dizajnérka odhalila, že sa opäť zasnúbila...
Rozvod hviezdneho herca sa zmenil na otvorenú VOJNU: Manželku chce vyhodiť z domu!
No a ako informuje TMZ, Christine sa tento víkend vydala. Svadba sa konala v sobotu na Santa Ynez Ranch, súkromnom vinárstve v okrese Santa Barbara. Pred viac ako stovkou hostí z radov rodiny a blízkych priateľov si párik vymenil sľuby tesne pred západom slnka. Romantická atmosféra, vínna réva a zlaté svetlo – ako z hollywoodskeho filmu, v ktorom by si pokojne mohol zahrať aj samotný Costner! Foto nájdete TU»
Podľa zdrojov z okolia je Christine nadšená, že môže začať novú kapitolu svojho života. Chce sa vraj sústrediť na rodinu, priateľov a žiť pokojnejšie mimo svetiel reflektorov. Vzťah medzi Christine a Joshom sa dostal na titulky začiatkom roku 2024 – len pár mesiacov po tom, ako sa definitívne rozviedla s oscarovým hercom po 19 rokoch manželstva. Dvojica sa poznala dlhé roky, boli priatelia, no napokon medzi nimi preskočila iskra, ktorá prerástla v lásku.
Okrem novej lásky sa Christine naplno venuje aj charite. Už viac ako desať rokov podporuje neziskovú organizáciu OmniPeace Foundation, ktorá prináša hudobné vzdelávanie deťom z chudobnejších pomerov. Len nedávno sa zapojila do projektu Music Box v meste Long Beach, kde pomohla vytvoriť plnohodnotnú hudobnú triedu – s nástrojmi, umeleckou výzdobou a vzdelávacím programom, ktorý má deťom ukázať silu hudby a tvorivosti.
