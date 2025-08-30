Kevin Costner (70) má vraj novú lásku: Zbalil EXmanželku (46) miliardára!

LOS ANGELES - Hollywoodska legenda Kevin Costner (70) sa po búrlivom rozvode s Christine Baumgartner opäť usmieva. A nie je to náhoda – podľa zahraničných médiá má vraj po svojom boku novú ženu!
Ako informuje US Weekly hviezda 70-ročná hviezda filmu Osobný strážca vraj randí s Kelly Noonan, bývalou manželkou miliardára Aleca Goresa. „Stretávajú sa nezáväzne a zoznámili ich priatelia,“ prezradil zdroj pre americké médiá.
Lásku im však komplikuje vzdialenosť – Kevin žije v Carpinterii v Kalifornii, zatiaľ čo Kelley býva v Manhattan Beach, približne 160 kilometrov od neho. Preto to zatiaľ nevyzerá na vážny vzťah, no obaja sa nedávno objavili spolu aj v Aspene v Colorade, kde často chodia za priateľmi.
Správy o novej láske prichádzajú takmer dva roky po tom, čo sa Costner po mesiacoch hádok na súde konečne dohodol na rozvode s Christine Baumgartner. Exmanželia vtedy vyhlásili, že sa dohodli „priateľsky a vzájomne“. Podrobnosti síce nezverejnili, ale podľa médií musí herec platiť vyše 63-tisíc dolárov mesačne na deti. Christine si už tiež našla novú lásku – randí s Joshom Connorom.
Kevin má početnú rodinu. S Christine vychováva troch tínedžerov – Caydena (18), Hayesa (16) a Grace (15). Z prvého manželstva so Cindy Silvou má ďalšie tri dospelé deti – Annie (41), Lily (39) a Joea (37). A k tomu ešte 28-ročného syna Liama, ktorého má s bývalou priateľkou Bridget Rooney. Kelly sa v roku 2016 vydala za miliardára Aleca Goresa (72), no v decembri 2024 oznámili rozchod. Spolu vychovávajú 6-ročnú dcérku Riley.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%