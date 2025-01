Bývalá manželka hviezdneho herca opäť žiari šťastím: Rok po rozvode sa zasnúbila!

Kevin Costner a Christine Baumgartner (Zdroj: SITA)

V roku 2023 šokovali verejnosť správy o tom, že po 19-tich rokoch sa Kevinovi Costnerovi rozpadá jeho manželstvo s Christine Baumgartner. Celý rozvod sa napokon natiahol na niekoľko mesiacov a podľa všetkého nebol vôbec príjemný.

Definitívny koniec nastal vo februári minulého roka a už o niekoľko mesiacov sa začalo hovoriť o novom vzťahu spomínanej dizajnérky. Tá sa mala dať dokopy s finančníkom Joshom Connorom, čo sa následne potvrdilo. Podľa najnovších informácií dvojica na nič nečakala a pred pár dňami sa zasnúbila.

„Vyzeralo to, že začne pršať, takže na pláži nebol takmer nikto iný, keď ju Josh požiadal o ruku. Spoločne strávili Vianoce v New Yorku, kde to celé začalo. Sú nadšení a natešení z ich spoločnej budúcnosti," uviedol zdroj pre magazín People, ktorý dodal, že ju Connor požiadal o ruku 26. januára.