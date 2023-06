Rozvod hviezdneho herca sa zmenil na otvorenú VOJNU: Manželku chce vyhodiť z domu!

LOS ANGELES - Ich manželstvo je zrejme definitívne v troskách. Približne pred mesiacom sa na verejnosť dostali správy o tom, že Kevin Costner 68) a jeho manželka Christine (49) sa rozvádzajú. Slávnemu hercovi sa však vôbec nepáči to, že jeho žena stále býva v ich spoločnom dome a chce ju odtiaľ dosť preč.

Začiatkom mája zostali fanúšikovia Kevina Costnera poriadne zaskočení. Na povrch sa totiž dostali správy o tom, že jeho manželka Christine podala žiadosť o rozvod. Prekvapený zostal aj samotný herec a okamžite sa začalo špekulovať, čo stálo za týmto náhlym krokom.

Momentálne je už v plnom prúde súdny proces a vyzerá to tak, že Costner nechce mať so svojou manželkou nič spoločné. Podľa súdnych dokumentov, ktoré sa podarilo získať magazínu Entertainment Tonight, chce Christine dostať čo najskôr z ich spoločného domu.

Tá to však odmieta aj napriek tomu, že podľa ich predmanželskej zmluvy je povinná to urobiť. V roku 2004 v nej totiž súhlasila s tým, že v prípade, ak podá žiadosť o rozvod, tak bude do 30-tich dní povinná opustiť ich nehnuteľnosti a výhradné vlastníctvo a právo na ich užívanie získa známy umelec.

Costner ďalej súdu tvrdí, že splnil všetky podmienky, ktoré boli v predmanželskej zmluve a prispel jej sumou 1,2 milióna dolárov na výdavky, ktoré mala za právnické a účtovnícke služby. Rovnako tak už podal aj návrh na výšku príspevku na ich tri spoločné deti - synov Caydena (15) a Hayesa (14) a dcéru Grace (12). Vyzerá to tak, že herec chce mať toto pojednávanie čo najskôr za sebou a za jeho manželstvom, ktoré trvalo 18 rokov, dal definitívnu bodku.