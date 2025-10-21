Kúzelná premena známej herečky: Nosila XXL a teraz...hviezdi v spodnej bielizni!

LOS ANGELES - Herečka a modelka Barbie Ferreira, známa zo seriálu Eufória, prešla neuveriteľnou premenou. Z kedysi plnoštíhlej krásky, ktorá sa preslávila prirodzenými krivkami, je dnes sebavedomá žena s novou energiou a iskrou. Najnovšie sa objavila na módnej prehliadke v spodnej bielizni – a vyzerala fantasticky!
Herečka a modelka Barbie Ferreira, známa predovšetkým z úspešného seriálu Eufória, sa po čase opäť dostala do centra pozornosti. Od účinkovania v seriáli prešla výraznou premenou – schudla viac než dvadsať kilogramov a objavila sa na svetovej módnej prehliadke, čo pre ňu znamená veľký kariérny posun. Kedysi síce nosila veľkosť xxl, no dnes ohuruje postavou tenkou ako prútik.
Barbie sa nikdy netajila tým, že herectvo aj modelingu sa venuje s plným nasadením. Po odchode zo seriálu Eufória sa rozhodla pre nový začiatok a sústredila sa na zdravší životný štýl. Podľa zdrojov z jej okolia na sebe pracovala s obrovským odhodlaním. „Odkedy opustila Eufóriu, Barbie ubúdali pracovné príležitosti a vedela, že ak sa chce udržať v biznise, musí sa zmeniť. Ak chcete získať roly v Hollywoode, musíte vyzerať dobre – a akokoľvek to znie povrchne, žiaľ, je to pravda,“ uviedol zdroj pre DailyMail.com.
Barbie sa však na novú kapitolu pozerá s optimizmom. V rozhovore pre časopis People prezradila, že z pozvania na prestížnu módnu prehliadku bola nadšená: „Zavolala som svojej mame, ktorá je Brazilčanka, a nemohla som byť šťastnejšia,“ povedala s úsmevom. Pre mladú herečku je táto skúsenosť veľkým zadosťučinením a možnosťou posunúť sa ďalej vo svojej kariére.
