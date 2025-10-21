ODVÁŽNY outfit hviezdnej herečky: Ukázala bradavky!

LOS ANGELES - Rebecca Hall sa nebála riskovať! Na gala večeri v Los Angeles zvolila originálny model, ktorý pôsobil, akoby bola nahá. Ukázala v ňom bradavky!
Hollywoodska herečka Rebecca Hall patrila medzi najvýraznejšie osobnosti na červenom koberci počas 5. ročníka prestížneho podujatia Academy Museum Gala v Los Angeles. Kým mnohé hviezdy stavili na klasickú eleganciu, Rebecca zvolila provokatívny a odvážny outfit. Herečka sa objavila v šatách od návrhára Thoma Browna z jeho pripravovanej kolekcie.
Model pôsobil na prvý pohľad, akoby bol priamo jej telom. Vrchná časť šiat totiž imitovala nahý ženský trup s realistickými tvarmi a detailmi, čo vyvolalo otázku, či je Rebecca skutočne nahá, alebo ide len o šikovnú módnu ilúziu. K provokatívnej vrchnej časti herečka doladila dlhú úzku sukňu v rovnakej sivej farbe a namiesto vysokých opätkov si zvolila jednoduché ploché sandále.
