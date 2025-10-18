Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

ROZRUCH v Buckinghamskom paláci: Princ sa oficiálne vzdal titulu... Kvôli ŠKANDÁLU!

Britský princ Andrew Zobraziť galériu (3)
Britský princ Andrew (Zdroj: SITA/AP/Joe Giddens)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Britský princ Andrew sa v piatok vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct. Tento krok súvisí so škandálom spojeným s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Informuje o tom agentúra AFP a na základe jej správy aj TASR.

SAMOVRAŽDA ženy (†41), ktorá obvinila princa Andrewa zo zneužitia: Z jej slov MRAZÍ! Prečítajte si tiež

SAMOVRAŽDA ženy (†41), ktorá obvinila princa Andrewa zo zneužitia: Z jej slov MRAZÍ!

„Nebudem už viac používať svoj titul ani pocty, ktoré mi boli udelené,“ uviedol Andrew vo vyhlásení. Dodal, že hoci všetky obvinenia odmieta, pretrvávajúce obvinenia voči jeho osobe „odvádzajú pozornosť od práce jeho veličenstva a kráľovskej rodiny“.

Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.

Jeffrey Epstein bol americký miliardár, ktorý sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. Po svojom zadržaní v roku 2019 čelil obvineniam z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.

Britský princ Andrew nespolupracuje pri vyšetrovaní prípadu Epsteina
Zobraziť galériu (3)
Britský princ Andrew nespolupracuje pri vyšetrovaní prípadu Epsteina  (Zdroj: SITA/AP/Craig Ruttle)

Princ Andrew bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej - dcéry britského magnáta Roberta Maxwella -, ktorá bola neskôr odsúdená za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.

Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov. Došlo k tomu údajne v roku 2001 v Londýne a neskôr v Epsteinovom sídle. Princ Andrew tieto obvinenia opakovane poprel, tvrdil, že si túto ženu „nepamätá“ a že s ňou nikdy nemal sexuálny styk.

V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Princ Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier - vrátane daru pre charitu obete. V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.

Po vypuknutí škandálu Andrew prišiel o vojenské hodnosti a kráľovské patronáty - šlo o rozhodnutie schválené kráľovnou Alžbetou II., prestal aj v mene kráľovskej rodiny vykonávať verejné povinnosti a ocitol sa v izolácii od zvyšku rodiny.

Princ Andrew
Zobraziť galériu (3)
Princ Andrew  (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys, File)

Viac o téme: Princ Andrew
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kráľovná Alžbeta II. trávi
Na hrade Windsor zasahovala POLÍCIA: Premietli tam zábery Trumpa a Epsteina!
Zahraniční prominenti
SAMOVRAŽDA ženy (†41), ktorá
SAMOVRAŽDA ženy (†41), ktorá obvinila princa Andrewa zo zneužitia: Z jej slov MRAZÍ!
Zahraniční prominenti
Šokujúca SMRŤ ženy (†41),
Šokujúca SMRŤ ženy (†41), ktorá obvinila princa Andrewa zo sexuálneho zneužívania: SAMOVRAŽDA!
Zahraniční prominenti
Britský princ Andrew
Pád princa Andrewa (64) nemá konca: Takúto hanbu ešte nezažil!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pikantné Záhady tela! Miezga položil otázku na telo: Herečky sa červenali od hanby!
Pikantné Záhady tela! Miezga položil otázku na telo: Herečky sa červenali od hanby!
Prominenti
Technická odstávka pozemnej lanovej dráhy Starý Smokovec - Hrebienok
Technická odstávka pozemnej lanovej dráhy Starý Smokovec - Hrebienok
Správy
Zástave srdca mimo nemocnice čelí ročne 350 000 Európanov: TIETO informácie vám môžu zachrániť život!
Zástave srdca mimo nemocnice čelí ročne 350 000 Európanov: TIETO informácie vám môžu zachrániť život!
Zoznam TV

Domáce správy

SNS navrhuje reformu rokovacieho
SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady: Má priniesť efektívnejší, prehľadnejší spôsob prijímania zákonov
Domáce
Obľúbený vývar Slovákov môže
Obľúbený vývar Slovákov môže byť liaheň parazitov! TOTO mäso do polievky nikdy nedávajte
Domáce
Polícia upozorňuje obyvateľov v
Polícia upozorňuje obyvateľov v súvislosti s futbalovým zápasom na dopravné obmedzenia v blízkosti štadióna
Domáce
Nový biskup pre Ozbrojené sily SR: Pavol Šajgalík prijal v Bratislave svätenie
Nový biskup pre Ozbrojené sily SR: Pavol Šajgalík prijal v Bratislave svätenie
Bratislava

Zahraničné

Šokujúci pohľad! Ženu (42)
Šokujúci pohľad! Ženu (42) držali pod zámkom 27 rokov: Susedia ju naposledy videli v roku 1997
Zahraničné
Balkón sa zrútil na
Zrútenie balkóna na treťom poschodí obytnej budovy: Hlásia najmenej desať zranených
Zahraničné
Microsoft zverejnil alarmujúcu správu
Microsoft zverejnil alarmujúcu správu o kybernetických útokoch: Nemecko je v rámci Európskej únie najčastejším terčom kyberútokov
Zahraničné
Korupčný škandál v čínskom
Korupčný škandál v čínskom velení: Z komunistickej strany bolo pre korupciu vylúčných deväť členov jej vedenia
Zahraničné

Prominenti

Marián Miezga v relácii
Pikantné Záhady tela! Miezga položil otázku na telo: Herečky sa červenali od hanby!
Domáci prominenti
Britský princ Andrew
ROZRUCH v Buckinghamskom paláci: Princ sa oficiálne vzdal titulu... Kvôli ŠKANDÁLU!
Zahraniční prominenti
Petr Nárožný junior
Tento muž je SYNOM známeho Čecha (87): UHÁDNETE koho? Dobre ho poznáte!
Domáci prominenti
Halle Berry
Slávna Halle Berry tesne pred 60-kou: FOTO v bikinách... Vek je len číslo!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Skutočný klenot: Maďarskou verziou
Skutočný klenot: Maďarskou verziou Vlkolínca je dedina Hollókő
dromedar.sk
Zmijovec titánsky
Do botanickej záhrady za ňou cestovali tisíce ľudí: Zmizla najsmradľavejšia rastlina sveta! Prezradí zlodeja zápach?
Zaujímavosti
Nevinný zvyk, ktorý vás
Nevinný zvyk, ktorý vás môže zabiť: Lekári odhalili šokujúce riziko praskania krku!
Zaujímavosti
Mysleli sme, že ľudské
Mysleli sme, že ľudské telo poznáme dokonale: OMYL! Vedci našli nový ORGÁN, celý čas sa skrýval v našich hlavách
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!

Šport

Žilina nemala na výber: Vlčiu svorku opúšťa ruský útočník a mieri do tímu konkurenta
Žilina nemala na výber: Vlčiu svorku opúšťa ruský útočník a mieri do tímu konkurenta
Tipsport liga
VIDEO Steel aréna videla skvelý hokej aj žiadosť o ruku: Derby Košíc so Slovanom vôbec nesklamalo
VIDEO Steel aréna videla skvelý hokej aj žiadosť o ruku: Derby Košíc so Slovanom vôbec nesklamalo
Tipsport liga
Bol blízko k odchodu do Liverpoolu: Účastník Premier League príde o reprezentanta a kapitána
Bol blízko k odchodu do Liverpoolu: Účastník Premier League príde o reprezentanta a kapitána
Premier League
Neuveriteľný moment v Česku! Dôchodok nehrozí, Jaromír Jágr prepisuje hokejové dejiny
Neuveriteľný moment v Česku! Dôchodok nehrozí, Jaromír Jágr prepisuje hokejové dejiny
Tipsport ELH

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Vyhorenie
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Rady a tipy
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Rady a tipy

Technológie

Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Armádne technológie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Umelá inteligencia
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Veda a výskum
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie

Bývanie

Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta

Pre kutilov

Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jennifer Aniston prezradila: Médiá nepoznali môj príbeh o 20-ročnom boji s plodnosťou
Zahraničné celebrity
Jennifer Aniston prezradila: Médiá nepoznali môj príbeh o 20-ročnom boji s plodnosťou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obľúbený vývar Slovákov môže
Domáce
Obľúbený vývar Slovákov môže byť liaheň parazitov! TOTO mäso do polievky nikdy nedávajte
Šokujúci pohľad! Ženu (42)
Zahraničné
Šokujúci pohľad! Ženu (42) držali pod zámkom 27 rokov: Susedia ju naposledy videli v roku 1997
Matka Černáka verí v
Domáce
Matka Černáka verí v zázrak: FOTO Emotívna návšteva syna vo väzení! Jej kroky potom smerovali na TOTO miesto
Naša LEGENDÁRNA minerálka hlási
Domáce
Naša LEGENDÁRNA minerálka hlási NÁVRAT! Chystajú obnoviť jej výrobu, majiteľ má smelý plán aj s kúpeľmi

Ďalšie zo Zoznamu