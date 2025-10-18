ROZRUCH v Buckinghamskom paláci: Princ sa oficiálne vzdal titulu... Kvôli ŠKANDÁLU!

LONDÝN - Britský princ Andrew sa v piatok vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct. Tento krok súvisí so škandálom spojeným s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Informuje o tom agentúra AFP a na základe jej správy aj TASR.
„Nebudem už viac používať svoj titul ani pocty, ktoré mi boli udelené,“ uviedol Andrew vo vyhlásení. Dodal, že hoci všetky obvinenia odmieta, pretrvávajúce obvinenia voči jeho osobe „odvádzajú pozornosť od práce jeho veličenstva a kráľovskej rodiny“.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Jeffrey Epstein bol americký miliardár, ktorý sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. Po svojom zadržaní v roku 2019 čelil obvineniam z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Princ Andrew bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej - dcéry britského magnáta Roberta Maxwella -, ktorá bola neskôr odsúdená za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov. Došlo k tomu údajne v roku 2001 v Londýne a neskôr v Epsteinovom sídle. Princ Andrew tieto obvinenia opakovane poprel, tvrdil, že si túto ženu „nepamätá“ a že s ňou nikdy nemal sexuálny styk.
V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Princ Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier - vrátane daru pre charitu obete. V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.
Po vypuknutí škandálu Andrew prišiel o vojenské hodnosti a kráľovské patronáty - šlo o rozhodnutie schválené kráľovnou Alžbetou II., prestal aj v mene kráľovskej rodiny vykonávať verejné povinnosti a ocitol sa v izolácii od zvyšku rodiny.