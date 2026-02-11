Česká Bardotka Brejchová: S Brigitte si vymenili MILENCA! Kto bol ten tajomný muž?

PRAHA – Jana Brejchová si vyslúžila prezývku česká Bardotka pre podobný vzhľad a sexappeal. Obidve herečky však mali spoločnú ešte jednu vec – rovnakého muža v posteli!
Tým mužom bol francúzsky herec Pierre Brice (†86), nezabudnuteľný predstaviteľ náčelníka Apačov, Vinnetoua. Milostný románik Bricea Bardot bol tajomstvom dlhých 72 rokov, až do herečkinej smrti vlani v decembri. Dvojica si spolu začala už v roku 1953, keď sa Pierre vrátil z vojny v Indočíne a živobytie si zháňal ako model.
Podobne začínala aj Brigitte. Ich prvé stretnutie bolo ako z filmu – pózovali spolu ako ženích a nevesta pre magazín Les Veillées des Chaumières. A iskra preskočila. Brigitte si Pierrea neskôr udržiavala vo svojom živote ako talizman kariéry a neskôr ako „nosiča zástavy“ svojej nadácie na ochranu zvierat.
A čo Brejchová? Tá sa s Briceom stretla v posteli v roku 1965 počas natáčania nemecko-talianskeho filmu Výstrely v trojštvrťovom takte. A na rozdiel od Bardotky, ódy na neho nepísala: „No, aký bol? Nemal pierko, nemal indiánsky kostým ani mokasíny, ani striebornú pušku. Bol úplne iný a správal sa inak, keď sa od toho Apača oslobodil. No, poviem vám pravdu – bol to taký nafúkaný Brice v elegantnom obleku!“ priznala pre Aha! herečka počas rehabilitácie po kolapse na Malvazinkách.