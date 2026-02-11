Schyľuje sa k škandálu tesne pred voľbami v Maďarsku: Orbán sa vraj chystá zverejniť intímne video oponenta

BUDAPEŠŤ - Predvolebná kampaň v Maďarsku naberá temné kontúry. Favorit opozície tvrdí, že ľudia blízki premiérovi Viktorovi Orbánovi pripravujú diskreditačnú akciu v podobe intímneho videa. Podľa neho má ísť o pokus umlčať ho v čase, keď vláda čelí viacerým škandálom.
Opozícia varuje pred kompromitujúcim videom
Maďarský predvolebný súboj sa mení na napínavý thriller. Premiér Viktor Orbán, ktorý krajinu ovláda od roku 2010 s pohodlnou parlamentnou väčšinou, môže v aprílových voľbách po prvý raz prísť o moc. Jeho hlavný vyzývateľ teraz tvrdí, že proti nemu má byť použitá špinavá kampaň, píše nemecký Bild.
Péter Magyar, bývalý člen Orbánovej strany Fidesz a líder novozaloženej strany Tisza, v utorok upozornil, že viacerí novinári dostali odkaz na údajné kompromitujúce video. „Mnohí novinári dnes obdržali link na zábery natočené v uzavretej miestnosti,“ napísal na sociálnych sieťach.
Podľa jeho slov má ísť o záznam intímnej situácie s jeho bývalou partnerkou. „Predpokladám, že plánujú zverejniť nahrávku – možno sfalšovanú a vyhotovenú pomocou prostriedkov tajných služieb,“ uviedol.
„Mám sexuálny život a nehanbím sa zaň“
Magyar reagoval výzvou, ktorá mala jasného adresáta. „Vy zbabelci z Fideszu, len do toho. Zverejnite všetko, akokoľvek to prekrútite. Nedám sa vydierať ani zastrašiť,“ odkázal.
Zároveň zdôraznil, že na intímnych vzťahoch nevidí nič škandalózne. „Áno, som 45-ročný muž a mám pravidelný sexuálny život s dospelou partnerkou,“ napísal. Dodal, že má tri maloleté deti z rozvedeného manželstva s bývalou ministerkou spravodlivosti Juditou Vargovou a ironicky poznamenal, že vláde, ktorá sa neustále oháňa rodinnými hodnotami, na nich zrejme príliš nezáleží.
Odklon pozornosti od škandálov
Podľa Magyara ide o vedomú stratégiu. Tvrdí, že Orbánov tábor sa snaží presmerovať pozornosť verejnosti od vážnych káuz, ktoré v posledných mesiacoch otriasli jeho vládou. Hovorí o kampani „podľa ruského manuálu“.
Medzi najvýraznejšie problémy radí environmentálny a pracovnoprávny škandál v továrni na batérie spoločnosti Samsung, kontroverzné omilostenie osoby zapletenej do krytia sexuálneho zneužívania v detskom domove a miliardy, ktoré mali zmiznúť z účtov Maďarskej národnej banky. Práve tieto aféry podľa neho prvýkrát vážne nahlodali dlhoročnú dominanciu strany Fidesz.
Fotka hotelovej izby a otázniky
Maďarská verejnosť teraz špekuluje, či sa kompromitujúci materiál skutočne objaví a do akej miery bude autentický. Ako akýsi „predkrm“ sa už na internete šíri fotografia hotelovej postele. Na nočnom stolíku má byť viditeľný predmet pripomínajúci tablet s bielym práškom, no snímka je nejasná a jej pôvod neoverený.
Orbán a politika strachu
Premiér Orbán podľa pozorovateľov reaguje na rastúcu podporu Magyara ešte tvrdšou rétorikou. Jeho súper je konzervatívec, ktorý sa snaží osloviť rovnakých voličov poukazovaním na korupciu a úpadok moci, pričom sa vyhýba ideologickým sporom.
Orbánova odpoveď má podobu ešte užšieho príklonu k Rusku a varovaní pred vojnou. Premiér opakovane tvrdí, že Európska únia a Ukrajina chcú zatiahnuť Maďarsko do ozbrojeného konfliktu s Moskvou – a práve on je podľa vlastných slov jedinou zárukou mieru.