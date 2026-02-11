Šialenec podrezal bývalú priateľku a pred príslušníkmi začal NARIEKAŤ: Vraj mu v base ujde najnovšie GTA!

OXFORDSHIRE - V policajnom povolaní prídu situácie, ktoré môžu byť smutné, tragické, ale aj bizarné. Niekedy sa, žiaľ, stane, že sa tragédia spojí s bizarnosťou, ako v Oxfordshire na juhu Veľkej Británie. Polícia zadržala muža, ktorý podľa všetkého podrezal a týmto spôsobom zabil svoju 40-ročnú bývalú priateľku. Pred policajtmi však spustil plač a jeho výrok ešte viac šokoval internet.
Celú scénu zo zatýkania a predvedenia tohto muža zverejnila miestna polícia na sociálnej sieti.
Celý incident sa odohral ešte 30. mája 2025, no polícia zverejnila šokujúce zábery až teraz. Na nich príslušníci zadržiavajú 35-ročného Roberta Richensa. Toho už na záberoch pri dome, kde svoj skutok mal vykonať, premáhajú emócie a prichádza žiaľ a slzy. Trasľavým hlasom odpovedá na výzvy policajtov a pokračuje v ďalšom plakaní.
V piatok 6. februára 2026 ho napokon odsúdili na doživotie s minimálnou trestnou sadzbou 16 rokov a jeden mesiac za vraždu svojej bývalej partnerky, 40-ročnej Rachael Vaughanovej. Dostal sa do jej domu v Oxfordshire a tam vykonal neodpustiteľný čin.
Záchranné zložky sa ešte pokúšali bojovať o Vaughanovej život, no nakoniec bola na mieste vyhlásená za mŕtvu.
Zmeškám najnovšie GTA, plakal vrah
Prípad si však nezískal túto nečakanú pozornosť tým, že by Richens siahol po čepeli a tak pripravil o život svoju bývalú priateľku. Týchto prípadov je totiž každý deň vo svete viacero. Príslušníkov prekvapili jeho slová po príchode na stanicu.
Tam sa Richens s plačom zdôveril s jeho najčerstvejším trápením po tom, keď si uvedomil, čo vlastne spáchal. "Ujde mi GTA!" plakal pred telovou kamerou príslušníka Richens. "Aké GTA? O čom to hovoríte Robert?" spýtal sa uplakaného vraha policajt. Vysvitlo, že Richens hovorí o populárnej videohre Grand Theft Auto, ktorého šiesty diel plánuje spoločnosť Rockstar vydať počas novembra 2026. To už bude čas, kedy si bude Richens odpykávať svoj doživotný trest za vraždu.
"Dostanem doživotie,“ plakal ďalek Richens. "Nemôžem to dostať z hlavy… Mohol som sa dať na útek," blúznil Richens.