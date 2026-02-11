Divoké časy Margot Robbie: Striptíz, prúdy alkoholu a vyhadzov z najlepších londýnskych barov

LONDÝN - V poslednom čase predvádza eleganciu a štýl na červených kobercoch, no Margot Robbie odhalila aj svoju divokú stránku počas dní plných alkoholu v Londýne, kde zažila od vyhadzovu z nočných klubov až po večierky so striptérmi takmer všetko. Život v južnom Londýne označila za "najlepšie dni svojho života"!
Zdá sa, že dnes elegantná, krásne upravená a uznávaná hollywoodska herečka Margot Robbie, ktorá si užíva plody svojej práce na výslní slávy, bola kedysi poriadny "kvietok". V podcaste Table Manners sa rozhovorila o časoch, keď s kamarátkami bývala v Londýne a mesto si užívali plnými dúškami. Divoké párty do rána, plné alkoholu, výtržností a neviazanej zábavy, boli na dennom poriadku.
Margot prezradila, že pred rokom 2016 žila so šiestimi kamarátkami vo veľkom štvorizbovom byte v Claphame, ktorý ironicky nazvali The Manor (kaštieľ). To malo byť ich útočisko po náročnej práci v Belgicku, ale rýchlo sa z neho stal raj bujarých nocí a nezabudnuteľných zážitkov!
„Najprv mi hovorili, že z klubu ‛Infernos’ ťa jednoducho nevyhodia, môžeš tam robiť čokoľvek!“ spomínala Margot s úsmevom. Lenže hneď v prvú noc ju a jej partiu skutočne vyhodili už po 15 minútach! Keď ich ochrankári ťahali von, opitá Margot kričala: „Ale veď je to Infernos — odtiaľ sa predsa nevyhadzuje!"
Herečka nezabudla spomenúť ani svoju rozlúčku so slobodou. Jej priatelia totiž najali striptéra, oblečeného ako Harry Potter, čo podľa Margot nebolo „ani tak sexi, ako strašne vtipné.“ Bol to presne ten druh zábavy, ktorý z londýnskych nocí robil legendárne zážitky.
Toto všetko vytvára obraz "starej" Margot predtým, ako zažiarila pred svetlami reflektorov. Bola mladá, nezastaviteľná, zbožňovala párty život a skúšanie limitov, ktoré si dnes pri tejto etablovanej filmovej hviezde, manželke a matke, už vie predstaviť len málokto.
