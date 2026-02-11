Napätie vo Francúzsku vrcholí: O osude Le Penovej súd rozhodne 7. júla

PARÍŽ - Odvolací súd v Paríži v stredu oznámil, že rozsudok v prípade političky Marine Le Penovej vynesie 7. júla popoludní. Pôjde o kľúčový moment pre francúzsku politiku, informuje agentúra AFP.
„Čím skôr, tým lepšie, myslím si,“ povedala Le Penová novinárom po stredajšom pojednávaní. Ak súd v lete potvrdí vlaňajší rozsudok, ktorý zahŕňa päťročný zákaz výkonu verejnej funkcie, Le Penová (57) nebude môcť v roku 2027 kandidovať v prezidentských voľbách a prípadne nahradiť súčasného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. V prezidentských voľbách v rokoch 2017 a 2022 sa Le Penová dostala do druhého kola, v ktorom však zakaždým prehrala s Macronom. Ten už v ďalších voľbách nemôže kandidovať.
Le Penová i ďalší bývalí a súčasní predstavitelia vedenia jej strany Národné združenie (RN) boli 31. marca 2025 parížskym súdom odsúdení pre spreneveru finančných prostriedkov Európskeho parlamentu (EP). Okrem päťročného zákazu kandidovať do verejných funkcií dal súd Le Penovej pokutu 100.000 eur a trest odňatia slobody na štyri roky, z toho dva roky podmienečne. Ďalšie dva roky má nosiť elektronický monitorovací náramok. Le Penová vinu odmieta a rozsudok označuje za politicky motivovaný.