Zabudnite na bolesť hlavy: Až tretina žien ODMIETA intímne chvíle pre jednu BANÁLNU vec, partneri o tom netušia!

CANBERRA - Nová austrálska štúdia odhaľuje fascinujúce detaily o intímnom živote ľudí. Pre mnohé ženy je kľúčové cítiť sa upravene a čisté pred sexom, pričom osobné preferencie sa výrazne líšia podľa typu milenca a intenzity vzťahu.

Podľa najnovšieho prieskumu zdravotno-technologickej spoločnosti sa ľudia, najmä ženy, môžu rozhodnúť odmietnuť sex z rôznych dôvodov, od nálady až po časové možnosti. Jedným z prekvapivých zistení je, že až tretina žien radšej vynechá intímne chvíle, ak sa necítia upravene „tam dole“. Viac ako polovica z 2 000 opýtaných uviedla, že sex by neprišiel do úvahy bez predchádzajúcej sprchy. Pocit čistoty a upravenosti totiž významne ovplyvňuje sebavedomie žien pri intímnych aktivitách.

„Aj keď partnerovi sa môže zdať, že nejde o problém, pre mnohé ženy je dôležité cítiť sa pohodlne a sebaiste, keď ide o najintímnejšie chvíle,“ uviedol zástupca spoločnosti Philips pre britský denník The Mirror. Až 90 % respondentiek potvrdilo, že pocit upravenosti im pomáha cítiť sa pri sexe sebaistejšie.

Niektoré páry praktizujú sex veľmi intenzívne

Na druhej strane štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences odhalila, že niektoré páry praktizujú sex veľmi intenzívne – až 20-krát týždenne. Vedúci výskumník Adam Bode z Austrálskej národnej univerzity rozdelil účastníkov do štyroch kategórií podľa ich sexuálnych a romantických preferencií:

  1. Mierni milenci – tvoria najväčšiu skupinu (viac než 40 %) a vyznačujú sa nízkou intenzitou a frekvenciou sexu, relatívne miernou oddanosťou a nízkym obsedantným myslením.

  2. Bláznivo zamilovaní milenci – viac než 29 % účastníkov, dosahujú vysokú intenzitu vo všetkých oblastiach, vrátane obsedantného myslenia a oddanosti, s relatívne vysokou frekvenciou sexu.

  3. Mierni romantickí milenci – tvoria asi 20 % účastníkov, s konzistentne nízkou intenzitou romantickej lásky a frekvenciou sexu, nízkou extroverziou a príjemnosťou.

  4. Libidonózni (vášniví) milenci – najmenej početná skupina (9,64 %), s extrémne vysokou frekvenciou sexu (v priemere 10-krát týždenne), vyšším záujmom o cestovanie, vyššími výdavkami a vyšším podielom fajčenia.

Výskum odhalil, že romantická láska a sexuálna aktivita sa výrazne líšia podľa osobnosti a preferencií. „Prieskum Romantic Love Survey 2022 je prvý svojho druhu a prelomový vo vede o romantickej láske,“ uviedol Bode. Údaje pochádzajú z viac než 1 500 respondentov z 33 krajín a pokrývajú rôzne kultúrne a etnické skupiny. Podľa výskumníka ľudia stále môžu meniť spôsob, akým prejavujú romantickú lásku, čo poskytuje cenné podklady pre ďalší výskum a porozumenie intímnych vzťahov.

