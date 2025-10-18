Slovensko sa stáva cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi, upozorňuje Slovenská katolícka charita

BRATISLAVA - Slovensko sa stáva cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi. Pribúda zahraničných obetí. Informovala o tom Slovenská katolícka charita (SKCH) pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra. SKCH sa tejto problematike venuje 17 rokov v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.
Pomoc stovkám obetí vykorisťovania
„Počas tohto obdobia naša organizácia pomohla viac než 200 osobám, ženám, mužom aj deťom, ktoré sa stali obeťami rôznych foriem vykorisťovania. Medzi nimi bolo aj 17 detí, z toho tri z Rumunska a 14 zo Slovenska,“ povedal generálny sekretár SKCH Filip Macák.
V rokoch 2020 až 2025 eviduje SKCH 12 zahraničných obetí pochádzajúcich z Rumunska, Číny, Nepálu, Moldavska, Ukrajiny či Bulharska. Pre porovnanie uviedla, že v období 2008 až 2019 boli v programe štyria zahraniční klienti z Rumunska a Ukrajiny. „Tento vývoj jasne naznačuje, že Slovensko sa postupne stáva cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi, nielen tranzitnou či zdrojovou,“ upozornil Macák.
Falošné sľuby a nátlak
Manažérka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi Ľudmila Hajtolová priblížila, že ľudia zo zahraničia často prichádzajú na Slovensko s nádejou na lepší život, no namiesto toho sa môžu ocitnúť v pasci falošných sľubov, dlhov a psychického či fyzického nátlaku. „Našou úlohou je postaviť sa na ich stranu, poskytnúť im bezpečie, pomoc a cestu späť k dôstojnému životu,“ poznamenala.
Citlivý prístup a podpora
Macák doplnil, že pri pomoci nerobia rozdiely medzi Slovákmi a cudzincami. Je však podľa neho dôležité citlivo vnímať kultúrne rozdiely, jazykovú bariéru a zraniteľnosť, ktorá často pramení z neznalosti slovenskej legislatívy, a to najmä pri vybavovaní legálneho zamestnania a pobytu na Slovensku.
SKCH v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi poskytuje obetiam ubytovanie, psychologickú a právnu pomoc, sociálne poradenstvo, sprevádzanie a podporu pri návrate do bežného života. Starostlivosť je zabezpečená počas celého trestného konania, tvrdí. Charita ďalej vysvetlila, že v prípade zahraničných obetí závisí ďalší postup od toho, či prejavia záujem o dobrovoľný asistovaný návrat do krajiny pôvodu alebo sa rozhodnú ostať na Slovensku.
Výzva verejnosti
Hajtolová zároveň vyzvala verejnosť, aby bola vnímavá k svojmu okoliu, keďže obete nie sú vždy schopné samy vyhľadať pomoc. „Obete obchodovania bývajú psychicky a fyzicky vyčerpané a ustráchané. Môžu mať viditeľné znaky násilia ako modriny, popáleniny a aj jazvy. Často sa vyhýbajú očnému kontaktu, komunikujú naučenými frázami a nemajú pri sebe osobné doklady, tvrdia, že ich má niekto iný,“ uviedla.
Pri príležitosti európskeho dňa pripravila SKCH výstavu fotografií a príbehov obetí v priestoroch Klientskeho centra v Bratislave. Prístupná je širokej verejnosti do konca októbra. V prípade podozrenia na obchodovanie s ľuďmi sa verejnosť môže obrátiť na políciu, Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 alebo navštíviť webovú stránku SKCH.